马尼托巴进行牛群清除草场杂草的实验

马尼托巴进行牛群清除草场杂草的实验
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马尼托巴用牛群对付泛滥的绿芽草

作者 方华 | china@rcinet.ca
星期二 29 八月, 2017 , 暂无评论 ↓

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在化学除草剂或者是被法律禁止使用、或者是成本太高而无法使用、或者是被消费者压力而停止使用的情况下，如何对付杂草成为不小的挑战。

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杂草的挑战

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住宅房前屋后草坪上的杂草还可以手工拔除，但畜牧农场大面积草场上的杂草怎么办呢？

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绿芽草十几年前开始入侵马尼托巴省草场
绿芽草十几年前开始入侵马尼托巴省草场 © Bryce Hoye/CBC

据加拿大广播公司报道，用绵羊和山羊啃掉杂草已经被证明是有效清除草场杂草的办法，那么牛群是不是也可以吃掉杂草呢？

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加拿大西部养牛业发达的马尼托巴省近十几年遇到有害杂草绿芽草leafy spurge入侵的问题，这是一种侵占力很强的杂草，一株绿芽草只需一年的时间就可以让其根茎占据方圆6米范围地表下方的土地；如果不用化学除草剂对付，绿芽草会很快占领整片草场、把牛群喜欢吃的草挤出草场，让草场退化成不适于养牛的荒地。

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绿芽草的入侵

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马尼托巴省农业厅的草场专家Jane Thornton
马尼托巴省农业厅的草场专家Jane Thornton © Bryce Hoye/CBC

马尼托巴省绿芽草入侵问题始于1999年，到2010年绿芽草已经泛滥到48.5万公顷草场、造成4千万加元的经济损失。

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在温尼伯以西3百公里与丈夫一起经营畜牧农场的拉莫娜.布莱斯Ramona Blyth已经是该牧场的第三代农民了，她的农场每年都会有好几公顷的草场被绿芽草毁掉，这让她和丈夫感到很无奈。

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那么有没有除草剂之外的办法对付绿芽草这样的入侵性很强的有害杂草呢？

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马尼托巴省农业厅的草场专家简.桑顿Jane Thornton女士认为，可以利用在操场放养牛群的办法来去除绿芽草；问题是绿芽草不是牛天生喜欢吃的草料，需要对牛群进行吃绿芽草的培训才行。

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三年的实验

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简.桑顿已经在利用牛群吃掉绿芽草方面进行了三年的实验，结果是有限度的成功；训练牛群吃绿芽草似乎比原来预期的要困难。

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简.桑顿半开玩笑的说，绿芽草这种吃到嘴里冒白浆、味道清苦的草对牛来说可能永远都不会成为冰激凌对孩子那样的美味食品；但就像小孩子学着吃多种食物一样，吃第一口不喜欢、甚至会吐掉，但吃着吃着可能就喜欢了。

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简.桑顿相信牛与人一样，胃口是可以学、可以适应的，如果从很小的时候就开始吃某种食物，则长大以后就会继续吃该食物。

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简.桑顿的实验还发现，有的牛不用学就会喜欢吃绿芽草，有的牛则需要训练才能接受绿芽草，就像有的人喜欢吃酸菜、有的人不喜欢一样。

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在马省与丈夫一起经营畜牧农场的Ramona Blyth
在马省与丈夫一起经营畜牧农场的Ramona Blyth © Bryce Hoye/CBC

下一代

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简.桑顿的实验已经进行到观察经过吃绿芽草培训的第二代牛群是否喜欢吃绿芽草的阶段。

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经营畜牧农场的拉莫娜.布莱斯对简.桑顿的实验很有兴趣，她觉得如果能够训练她农场的牛群吃绿芽草，这是解决绿芽草问题的最好的办法、是最顺应大自然的解决办法。

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拉莫娜说，从七十多年前他丈夫的爷爷买下这个畜牧农场后，祖传的信条就是好好照顾草场、把这个畜牧农场世世代代传下去。

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拉莫娜说，如果人们开车经过她的牧场，从远处看会觉得草场的景色太美了；但只有天天照顾草场的人才会知道哪里出了有害杂草，才知道要清除这些杂草有多么的不容易。

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