西尔斯缺钱：有71年历史戏剧节或停办

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据加拿大广播公司记者的报道，加拿大西尔斯公司由于经营困难而申请法庭破产重组保护，采取了关闭旗下的一些百货商店、大幅裁员、并停止拨款赞助一些文化项目等节省开支的措施，其中包括停止为西尔斯戏剧节Sears Drama Festival提供赞助拨款。

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这是一个已有71年历史的戏剧节，主要是为安大略省、不列颠哥伦比亚省和大西洋沿岸省份的加拿大高中学生提供在戏剧和表演领域竞争和崭露头角的机会。每年有至少1万2千高中生参加西尔斯戏剧节的表演。

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西尔斯戏剧节可能由于缺钱而停办让不少人失望 © Sears Drama Festival

加拿大好几位知名的演员就都参加过西尔斯戏剧节，如Keanu Reeves, Rachel McAdams 和 R.H. Thomson。

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安大略省西尔斯戏剧节预算的100%来自西尔斯公司的赞助，不列颠哥伦比亚省西尔斯戏剧节每年从西尔斯公司得到2万3千加元的赞助、占其预算的三分之一。

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如果找不到替代性预算资金来源，则安大略省、不列颠哥伦比亚省和大西洋沿岸省份的高中生戏剧节项目就只能被迫中止。

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