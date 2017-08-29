如何与盟国分享信号情报？加拿大国防部正制定新规

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加拿大国防部长萨吉安（Harjit Sajjan）的办公室正在就加拿大电信情报部门（CSE）应该如何与盟国分享外国信号情报起草新规定。加拿大是“五眼联盟”的成员国，有义务与其他四个成员国（英国、美国、澳大利亚和新西兰）分享情报。

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但是另一方面，CSE也不应随便泄露本国公民隐私。根据去年的监察专员报告，过去确实发生过该机构在违法或无意的情况下与同盟国分享本国大数据的情况。被泄露的公民个人信息包括电话号码和电邮地址，但是不包括邮件内容和电话录音。

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CBC记者Alison Crawford报道说，按照加拿大法律，CSE的权限包括收集外国信号情报。但是这些信息透露给五眼盟国后，很难跨国追查对方如何使用它们。CSE早在2013年就建议国防部就此拿出明确的规定。

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不过，根据CSE监察专员普鲁夫（Jean-Pierre Plouffe）的2016-17年度报告，CSE在和盟国分享情报时透露加拿大公民身份信息的情况是极少发生的。

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（RCI with CBC）

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