中国人争相申请魁北克省投资移民，但真正在此定居者寥寥

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加拿大法语省份魁北克省的投资移民项目非常受中国申请人欢迎。该省每年收到的投资移民申请有70%来自中国。但是据《魁北克日报》报道，只有很少一部分获得投资移民身份的中国人最后选择在该省定居。

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根据魁北克省移民部的统计数据，在2003年到2012年期间获得投资移民身份的中国人，到2014年仍然留在该省的还不到15%。大部分中国投资移民在五年后离开了。他们去了安大略省，阿尔伯塔省或BC省。

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魁北克省雇主委员会要求政府尽快改革该省投资移民项目，增加对移民申请人的要求，例如必须在魁省购房或每年必须住满几个月等等。

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魁省移民部的发言人表示，投资移民项目确实存在问题，省政府正在努力解决。

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一些华人投资移民把魁北克省当成跳板并不是新闻，上个世纪90年代香港回归前后，许多香港人以投资移民身份来到魁北克省。那时就有难民权益团体抱怨说，“香港有钱人”只是花钱买护照，无心回馈社会。

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（RCI avec Journal de Québec）

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