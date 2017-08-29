魁省政府明天开始给难民申请者发钱，最后一分钟改地方

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这个星期三到星期五（8月30日 – 9月1日），加拿大魁北克省的就业和社会福利部 （Le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale）将对最近从美国涌入魁省的寻求庇护者们发放支票。

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改为不集中发放

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加拿大广播公司报道说，原定这3天是在蒙特利尔市的会议中心Palais des congrès de Montréal 集中发放支票，但到最后一分钟政府改了主意，选择不集中发放的形式。

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负责安置这些难民申请者的非营利组织 PRAIDA 已经证实，星期三、星期四和星期五，政府官员将去这些难民申请者所在的 4-5个 临时庇护所发放支票。

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考虑“影响”？

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有人认为，从集中发钱改为不集中发钱，主要是考虑到 “影响”。

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魁北克省把最近涌来的人安置到蒙特利尔市的标志性建筑 – 奥林匹克塔，已经在社会中引起一片哗然，现在，要是发钱又集中到另一个标志性建筑 – 会议中心，可能又会引出不少议论。

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还有消息说，有人担心右翼团体 La Meute 会在发支票期间跑到会议中心附近，但魁北克省政府明确否认了这个消息。

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魁北克省反对党 CAQ 抨击省政府组织工作混乱，CAQ 的娜塔莉·罗伊说，省政府变来变去，没有计划。

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9月一个月发钱250万加元

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在加拿大，寻求庇护的人，只要在政府那里注了册，在等待加拿大移民和难民委员会对他们的申请作出决定期间，就有资格领取社会福利金。

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社会福利金的金额因每个人的婚姻状况和家庭情况而不同，最低每人每月 643 加元，还可能因家庭状况而更多。

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加拿大广播公司报道说，仅9月份一个月，魁省就业和社会福利部就将为最近来的这些寻求庇护的人提供至少250万加元的社会福利金。

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省政府要求他们在领到第一张支票后就离开临时庇护所，自己寻找一个固定的住处。

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由于为数不少的人已经找到了固定住处，可以在住所领取邮局寄来的支票，所以魁省政府今后3天内将到庇护所发的支票会不到 3 千张。

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Des demandeurs d’asile arrivent au stade olympique de Montréal le 2 août 2017. Photo : Radio-Canada/Martin Thibault

最新数据

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魁北克省移民部长凯瑟琳·韦尔表示，最近几天从美国涌入魁北克省的人有所减少，她说，尤其是最近7天，过来的人少了。

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根据魁北克省政府和加拿大政府的最新数据，2017年1月1日至7月31日，加拿大总共收到了 21,695 份庇护申请，其中 7,950个在魁北克省。

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相比之下，2016年全年加拿大收到了 23,895 个庇护申请，其中 5,505 个在魁北克省。

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目前，蒙特利尔的临时庇护所里安置有 3085 个寻求庇护的人。

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寻求庇护的人主要是海地人、印度人、墨西哥人、哥伦比亚人和土耳其人。

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（RCI avec Radio Canada）

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