魁北克小城的流动儿科诊所

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大虽然属于发达国家，而且有全民医疗保险系统，但是由于国土辽阔，人口分散，在城市以外的乡村地区还是不容易保证正常的社会服务和医疗服务。正因为如此，一个魁省小城的“流动儿科诊所”引起了许多地区的兴趣。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

科文斯维尔（Cowansville）市只有一万三千人口，周围有一些村庄和居民点。这也许是加拿大都市地区以外最常见的人口分布状况了。两年来，科文斯维尔市的家庭医生安娜.鲁洛（Anne Rouleau）和社工巴尚莫兰（Delphine Bachand-Morin）每个月定期走访这些村子，提供儿科门诊和其他服务。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

社工巴尚莫兰每次都要准备一篮子食物。（Radio-Canada/Myriam Fimbry）

加拿大广播公司记者Myriam Fimbry不久前跟着她们的“大篷车”走了一趟。巴尚莫兰在出发前先清点一遍要带的东西：除了急救包，体重秤和血压计这些医疗用品外，还有积木玩具，彩色铅笔，水果，点心，果汁。她说，有些孩子一上车就扑向食物。因为他们过了中午还饿着肚子呢。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

是的，需要她们的服务的孩子多半来自生活拮据或是有其他问题的家庭，例如父母有心理问题或酗酒。巴尚莫兰数了数，她们走这一路，大概有四十来个这样的孩子，来自二十五个家庭。这一带是丘陵地区，起伏的地势加上广阔的农田和森林，在出来郊游的蒙特利尔人眼里是宜人的风景，但是对于没有车的家庭来说，出门看病、办事很不方便。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在离科文斯维尔二十多公里的贝德福特（Bedford），最先上车的是单亲爸爸阿兰和他的一对儿女。五岁半的阿列克斯一上车就被玩具吸引了，忙得顾不上回答巴尚莫兰的问题。不过他和11岁的姐姐都没生病，不需要看医生。阿兰说，他和妻子离异后一个人带孩子，难免有时候对自己的教育方法心里没底，所以愿意跟医生、社工聊聊。女儿开始进入叛逆期，他最近觉得父女之间的交流有点困难。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在苏顿（Sutton），10岁的女孩罗丝告诉鲁洛医生，她的苦恼是找不到真心的朋友，那些自称是她的朋友的小伙伴，一转身就把她的悄悄话传出去了，让她对友谊很失望。而她的哥哥朱斯坦的问题是情绪容易失控。鲁洛建议他每天在本子上记下三件让他高兴的事，并且介绍他去参加一项课外活动。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

一天转下来，鲁洛不仅是儿科医生，还和巴尚莫兰一起充当了心理医生，老师，调解员等角色。罗丝的妈妈说，她们有一次还帮她找过房子。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

这个多功能的流动诊所项目每年的经费只有区区五千加元。鲁洛医生说，她们的车是一辆由校车改装的旅行车。车主是一对住在附近的夫妇。他们很慷慨，免费把车借给她们用。开车的司机也是志愿者。两年来，流动诊所全靠这些热心人的支持才撑下来。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

流动诊所到底能带来多大改变，她们也不知道。但是鲁洛说，两年来她们经历了许多“小小的胜利，小小的幸福”。孩子们的精神状态和身体状态都有改善，这对她们来说已经是足够的回报。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（RCI avec Radio-Canada）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

相关报道

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada