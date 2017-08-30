加拿大研究人员建议提高脂肪摄入量：碳水化合物过量害处更大

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根据目前世卫组织和加拿大等国家的标准，脂肪摄入量不应该超过每天所需热量的30%。但是加拿大流行病学家主持的一项跨国研究显示，与脂肪相比，碳水化合物才是引起心血管疾病的真凶。他们建议政府卫生部门提高脂肪摄入量标准，以防止碳水化合物的过量摄入。

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CBC记者Nicole Ireland报道说， 这项研究由加拿大麦克马斯特大学的专家进行，在平均七年的时间里追踪调查了十八个国家的13万5335人的脂肪、碳水化合物和蛋白质的摄入量。这项研究星期二（8月29日）发表在权威医学期刊《柳叶刀》上。

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研究报告说，七年来的调查结果不支持目前的脂肪摄入量标准，即少于每日所需热量的30%。对于那些摄入大量碳水化合物的人来说，增加脂肪摄入量，减少碳水化合物摄入量可能是对健康有利的。

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主持这项研究的德甘博士（Mahshid Dehghan）是一位流行病学家。她与合作者的兴趣主要集中在脂肪和心血管疾病的关系上，包括观察那些接受调查的人是否在研究进行这段时间里出现了心脏问题，并记录死于心血管疾病、癌症、呼吸道疾病和感染的人数。

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多吃碳水化合物比多吃肉危险

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过去几十年来，医学界一直认为吃肉过多会导致心脏病和中风。但是德甘等人没有发现二者之间的明显关联。相反，那些脂肪摄入量达到每天所需热量的35%的人，综合死亡风险比那些脂肪摄入量低于这个比例的人要小。

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而碳水化合物摄入量超过每日所需热量60%的人，综合死亡风险更高。这正是报告建议卫生部门提高脂肪摄入量标准的理由。德甘在接受CBC采访时解释说，脂肪摄入量低，人们自然会通过多吃碳水化合物来补足热量。这会导致更高的死亡风险。她认为，放松对脂肪摄入量的控制，更加注意碳水化合物摄入量，会更有效地改善公众健康。

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脂肪声名狼藉导致低脂食品大行其道

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多伦多大学营养学系的巴兹奈教授没有参与这项研究。他在接受CBC采访时说，过去五年来已经有许多研究质疑脂肪在心血管疾病中的作用。但是脂肪在过去几十年来被视为健康大敌和心血管疾病的罪魁祸首，导致大量低脂肪或零脂肪的食品进入市场。

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他说，问题是许多这类食品用高含量的糖和碳水化合物来取代脂肪，对健康并没有好处。许多人愿意选择低脂食品以求心安，但是，“一块饼干即使低脂也还是一块饼干。”

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这项研究的局限性：反式脂肪

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德甘小组没能单独评估受访者的反式脂肪摄入量。这是这项研究的局限性之一。另外，巴兹奈说，现在对某一种营养元素的专门研究太多了。证明这个好那个不好，对公众作出健康的饮食选择并没有多少帮助。他认为，饮食习惯的关键词是“适度”，任何东西都不要吃太多。

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另外，德甘提醒说，她与合作者对脂肪和碳水化合物的这项研究仅限于它们和心血管疾病及死亡率的关系。肥胖问题完全不在他们的研究范围之内。

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脂肪的卡路里……不说也罢

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换句话说，把脂肪摄入量提高到35%也许对心血管无害，但如果你需要控制体重，这项研究并不能成为你敞开吃肉的借口，也不能改变“热量摄取少于热量消耗”的减肥铁律。

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（RCI with CBC）

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