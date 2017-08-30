哈维飓风后加拿大蒙特利尔的油价大升

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你昨晚加油了没有？

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星期三（8月30日）一大早，加拿大各地的油价纷纷上涨，蒙特利尔地区一些加油站的售价为$1.27/升，比昨天的油价一下子就涨了超过10加分/升。

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这两天行内的专家已经在警告哈维飓风将给加拿大油价带来的影响，因为美国几乎一半的炼油厂位于墨西哥湾沿岸，哈维飓风导致许多大炼油厂减产或停产。

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汽油价格比较网站 GasBuddy.com 的高级石油分析师丹·麦克格拉格（Dan McTeague）解释说，停产导致油价上涨，哈维飓风和由其引发的暴雨和水灾将在今后数周内使整个北美地区的汽油价格上升。

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他预测加拿大温哥华、卡尔加里、埃德蒙顿、多伦多等城市的油价会每升上涨 3-8 加分，但蒙特利尔的油价增长将超过所有其他大城市。

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哈维飓风于上周五在美国德克萨斯州登陆，带来大量降雨，而且星期三还将继续有降雨。

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（RCI with CBC ）

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