安省老人心脏病发作因无救护车能及时救助死亡，问题出在哪？

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加拿大的全民公费医疗体系正像一个无底洞，虽然联邦政府给各省的医疗保健拨款不断增加，却并未提高医疗效率。最近，安大略省汉密尔顿市的一位妇女心脏病发作，因没能得到及时救助而死去，就是这一问题的缩影。

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这位妇女名叫凯瑟琳·特里（Catherine Terry），71岁，住在汉密尔顿的一间公寓里。她7月10日心脏病发作，启动了身上佩戴的紧急呼救装置，但当时该城市只有一辆救护车在工作，差不多半小时才到，以至于不幸死亡。

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Catherine Terry和她的两个女儿 © CBC / Paige Sutherland

特里的女儿佩奇·萨瑟兰（Paige Sutherland）流着眼泪说：“我相信如果抢救及时，她不会死的，现在还能和我们在一起。可现在，她却在骨灰盒里”。佩奇正在通过媒体对此事追问责任。她说，汉密尔顿正遇到医疗危机，在人们最需要帮助的时候，却得不到帮助。

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安大略公共雇员工会在汉密尔顿的医护人员分会主席本月初曾预计，由于当地时不时遇到缺少急救车，可能会造成更多的人无法得到及时救治而死亡。他说： “除非增加这项服务的投资，否则我们将不断面对这样的故事”

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今年以来，汉密尔顿已经有几次出现只有一辆救护车可以回应紧急呼救的情况，而且出现得越来越频繁，有时甚至没有一辆救护车可以调用。

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© CBC

梦想在加拿大更美好的生活

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特里18岁时从苏格兰移民来到加拿大，1965年3月与比尔·特里（Bill Terry）结婚，丈夫1999年因心脏病去世。她虽然没有心脏病史，但有一些其它健康问题。因此，她女儿给她身上佩戴了一种可以呼叫紧急救助的警报系统，只要按下戴在手腕上的一个按钮即可，甚至不用讲话。

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7月10日，特里在晚上9:36发出紧急呼救。急救中心在回应时听不到回答，就以为是错误信号。她女儿在9：40打电话时听不到妈妈说话，还告诉她没问题，救护车在路上，你会好起来的”。

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但直到发出求救信号之后18分钟后，没有救护车来。9：54分有消防车赶到，消防员冲进屋里时，特里已经停止了心跳。消防队员再次发出紧急呼叫，才有一辆救护车在10点钟抵达，医护人员在10：04进入公寓。这离特里发出呼救信号已经28分钟。而通常情况是，大脑如果持续五分钟得不到血液供应，就会因缺氧造成不可逆的脑损伤，甚至死亡。

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按照安省急救服务的规定，非紧急情况急救车的到达时间应在25分钟之内。而最紧急的情况，需要在6分钟内赶到。

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特里的另一个女儿艾莉森说： “心脏病发作对时间的要求很关键，早一点就有希望救活。谁知道呢？妈妈死了， 可没有人为此承担责任，不是市政府，不是省政府，也没有任何责任人”。

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没有急救车可用的情况正在增加

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汉密尔顿在2015年曾出现44次无急救车可用的情况，后来越来越频繁，今年截至8月份，已出现79次。

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关于导致这个问题的原因，医护人员说是呼叫量急剧增加。急救中心2016年的报告显示：去年汉密尔顿拨打911急救电话的数量增长了7％，若与七年前相比，增长了35％。专家认为，这主要是因为人口的日益老龄化、社会经济因素，以及患者越来越多地依赖社区和医院，而不是家人。

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加拿大上个月公布的人口普查数据显示，现在加拿大65岁以上的人口已经超过15岁以下的人口。

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而当地医院病床日益减少也是原因之一。安省规定急救车抵达医院后，九成患者应在30分钟内从救护车上抬进医院。而去年12月份的统计显示，平均时间为46分钟。汉密尔顿花的时间就更长。2016年12月，将病人从救护车上抬下来入院的时间为107分钟。医院将这种延误归因于医院超负荷运作。

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市政府的发言人阿利森·琼斯（Allison Jones）说，今年发生的所有无待命急救车的情况都是因为有10辆以上急救车无法把病人在2小时之内抬进医院。医院方面则抱怨，住院率已经在105%以上，政府却还要进一步削减经费。

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Paige Sutherland接受CBC采访时悲从中来 © CBC

特里的两个女儿说，她们想看到改进，确保自己母亲的不幸不会再发生在别人身上。佩奇说：“这事不能就这样完了。这是性命攸关的严肃事情。像这样下去， 我担心还会有别人重复我的经历，这太不公平了”。

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RCI with CBC

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