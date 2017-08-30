联邦最高法院裁决BC省政府可做输油管诉讼案调停人

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联邦上诉法院已经授权不列颠·哥伦比亚省可以充当调停人，参加跨山输油管扩建项目（Trans Mountain）法律诉讼，但严格责成该省为此诉讼做好文件准备。

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跨山输油管道项目是要扩充从埃德蒙顿到本拿比输油管道的运送能力，大大增加输送到太平洋港口的原油。此项目总投资74亿加元，获得了联邦政府的批准。

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© Canadian Press / Jonathan Hayward

但有19个原住民及环保团体对这一项目提起了诉讼。今年3月9日法院将所有诉讼合并为一个案例。

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调停人并不是诉讼人，可以在案件审理期间提供额外的观点， 需要在法院发出此命令后35天内申请。

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阿尔伯塔省此前已成功地申请并获得了出庭的许可，但BC省前自由党政府还没有申请，就进入了省选。

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在省选后执政的新民主党在8月10日宣布，将加入针对渥太华批准此项目的司法挑战，并在8月22日提交了充当调停人的申请。

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但联邦上诉法院大法官大卫·斯特拉塔斯（David Stratas）认为BC省政府提交的申请多处有问题，“有些方面是不能令人满意的”， 甚至用了令人觉得“腻烦”一词。他批评说“像这样关乎公众利益的重大问题，应该尽早开庭，可新民主党政府拖了五个星期才提交申请，而且没有做出任何解释。

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斯特拉塔斯大法官还说，该省提交的文件行文模糊和不精确。似乎没有理解“要进入的复杂程序”的基本规则， 也没具体说明如何参与。

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尽管批评很严厉，但大法官仍然认为，有理由让BC省也获得出庭的地位。他同时提出了一些条件，如必须在9月1日之前提交资料。如果违反了这些条件，上诉委员会就可能撤销其调停人的资格。

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BC政府表示欢迎联邦上诉法院给予其在跨山管道诉讼案中的调停人地位。环境部长乔治·海曼（George Heyman）表示， 这使他们有机会参与保护全省的海岸和经济环境。

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