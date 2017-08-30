骑车抓住美国要犯的加拿大两警察受赞扬

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加拿大蒙特利尔市警察局对骑车捕获了一名美国通缉要犯的两名警员表示赞扬。

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上个星期三，8月23日，蒙特利尔的两名警察骑着自行车巡逻，结果意外抓获了35岁的 Katay-Khaophone Sychanta，此人是美国国土安全部通缉名单上排在前十名的要犯之一。

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Katay-Khaophone Sychanta © U.S. Immigration and Customs Enforcement

蒙特利尔警局称赞着两名警察行动果断，反应快，但没有公布这两名警察的姓名。

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蒙特利尔警察局的局长米格尔·阿尔斯通（Miguel Alston）表示，我为这两名警官感到非常自豪，他们非常谦虚，说这只是他们的工作，警局将安排活动为他们庆功。

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阿尔斯通还说，Katay-Khaophone Sychanta 逃避警方的追捕已经超过10年的时间，他被指控是一个国际毒品走私和洗钱网络的主要人物。

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口袋里塞满大麻

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蒙特利尔警察局局长米格尔·阿尔斯通说，上周四，两名警察正骑着自行车在蒙特利尔的 Saint-Laurent 区巡逻，在 Bois -Franc 火车站的西北方向，看到 Katay-Khaophone Sychanta 和另外一名男子坐在一个长凳上卷大麻。

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两名警察过去告诉他们，这样做是非法的。

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之后他们发现 Katay-Khaophone Sychanta 身上总共有40克大麻，有的装在塑料袋子里，有的就塞在口袋里。

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警察局长说，最开始 Sychanta 还采取合作态度，但当意识到有可能被逮捕时，他拔脚就跑。

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于是一名警察徒步追赶，另一名警察骑着自行车追赶，没花多少时间就抓住了他，给他戴上手铐并带到了附近的警察局。

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警察局长说，在开始询问时，Katay-Khaophone Sychanta 给出了一个美国马里兰州的男子的身份，但警方不相信这是他的真实身份，于是对他进行了指纹验证，结果发现，原来这是个大犯，是美国通缉多年的十大要犯中的一个。

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© Radio-Canada

带武器的危险人物

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加拿大广播公司报道说，Katay-Khaophone Sychanta 涉嫌是国际毒品走私网络的组织者，他不仅在美国受到指控，而且在加拿大安大略省也受到与毒品相关的指控。

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他涉嫌把现金、枪支、可卡因和海洛因从美国偷运到加拿大，美国方面出赏金 25000 美元对他进行追捕。

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在被抓前，美国当局并不清楚他的具体下落，美国移民和海关执法（ICE）部认为他有可能躲在美国、加拿大，也有可能躲在墨西哥或亚洲地区。

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美国移民和海关执法（ICE）部还指出，这个人曾经威胁过美国国土安全部的官员，他被列为携带武器的危险人物。

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加拿大广播公司报道说， Katay-Khaophone Sychanta 原籍老挝，拥有老挝和加拿大的双重国籍。

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目前他已经在蒙特利尔受到指控，并对藏有毒品罪认罪，预计他将在魁北克省的监狱中短时间关押，之后被送到安大略省，接受安大略省的毒品走私罪指控，然后他可被引渡到美国面对更多的指控。

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（RCI with CBC）

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