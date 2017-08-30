违反职业道德：萨省一位中学女校长修改女儿成绩被停职

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萨斯克彻温省一名中学女校长利用职务之便， 在学校的电脑系统中修改女儿的成绩，被吊销教职6个月。

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金伯利·索特纳（Kimberley Sautner）在萨省一个人口不足一千人的小镇Wolseley担任中学校长。她的女儿也在该校就读，但英语课成绩一直不理想，申请大学时需要再参加语言考试。这位母亲为此有些着急，就利用职务之便，进到学校的电脑系统里，修改了女儿两门课的分数。

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此事被发现后，教师联合会的道德委员会作出裁决，吊销其教学资格六个月。

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索特纳对此觉得无法接受，向法院提出了上诉。她的理由是道德委员会所作裁决是基于错误的证据，太重了，而且在裁决时也没有允许她争辩。

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而实际上，2016年二月在道德委员会听证时， 还提到索特纳曾试图给女儿的老师500元钱， 以提高女儿的成绩。索特纳也承认在给两位老师发邮件时提过此事， 但那是希望老师在课余时间给她女儿做一些额外辅导，她是想给老师的额外辅导付一些报酬。后来这些事实际上都没有发生，所以委员会否定了这一指控。

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现在，索特纳的上诉已被法院驳回。

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