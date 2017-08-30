实在没辙了：联邦工资发放系统错漏不绝，加拿大政府悬赏求贤

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加拿大联邦政府决定用物质奖励来吸引和留住有能力处理工资发放系统问题的专业人员。加拿大国库委员会星期三（8月30日）在其公告中提出的奖励包括一次性的4000加元酬劳，暂时性的提高加班工资和取消在休假上的限制。

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这是因为，联邦政府的统一发放工资系统Phoenix自去年2月份开始运行以来不断发生错误。据信通过该系统领取工资的联邦雇员有将近一半人被多发、少发或完全不发工资。加拿大政府为修复系统、改正错误已经耗费4亿加元。而当初保守党政府提出这个设想的目的是靠提高自动化程度来每年节约7千万加元的开支。

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国库委员会现在努力招纳的正是当初砍掉的薪资财务管理人员。联邦政府承认，由于一个新的劳资协议生效带来的改变，现在Phoenix系统的问题比过去更严重。

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新民主党的公共服务与采买事务评论员埃林.韦尔（Erin Weir）在接受CBC记者Katie Simpson采访时表示，自由党政府现在采取的措施，早在一年前就应该采取了。

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（RCI with CBC）

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