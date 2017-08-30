加拿大著名作家亚当斯.理查兹被任命为参议员

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66岁的新不伦瑞克省作家亚当斯.理查兹（Adams Richards）在加拿大文学界非常有名。他不仅是加拿大吉勒文学奖获得者，也是少有的在小说类和非小说类都获得过加拿大总督文学奖的作家。星期三（8月30日），加拿大总理办公室宣布，理查兹被任命为参议员。

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按照自由党政府上台后制定的新规，参议员候选人必须自己提出申请，然后由一个专门委员会按照其成就、而不是按照其党派进行遴选。理查兹在接受CBC记者John Paul Tasker采访时表示，他已经写了三十本书，开始考虑做一些别的事。因此当朋友们建议他申请参议员资格时，他同意试试看，尽管不太相信自己能够入选。

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理查兹将代表新不伦瑞克省，但不属于自由党议员团。他表示将利用参议员的位置为自己的家乡省份发声。他过去也多次为作家和艺术家群体争取支持，认为他们是“仅有的能够述说关于我们的真相的人”。

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（RCI with CBC）

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