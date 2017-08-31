约克大学提醒女学生不要酗酒的海报被指不尊重女性，令人无法接受

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加拿大的大学下周就要开学了，包括多伦多的约克大学。而就在学生们开始新学年之际，约克大学校园学生中心女洗手间里的海报引起女生的不满，她们认为海报表达的是性别歧视信息。

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这张海报是约克地区提醒人们远离毒品和酒精等可能导致神志不清物品宣传活动的一部分，也张贴在市中心的酒吧等处。海报上一个年轻女性正在看手机里的照片，脸上现出惊讶的表情。下面则是从Instagram里选出的三张醉酒女的照片。最后一张照片来自“大学生之家。躺在床上的女生说：“我的派对”。

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海报上的大字写着“千万别跟这些男人走”。底部的小字是：“不仅要关注你喝的什么饮料，还要控制喝多少”。

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一位女学生看到这个广告后在Twitter上说：海报上的图片和词语对女性来说是“荒谬和冒犯”的。另一条在 Facebook上的的评论说：“这等于再次强调，妇女要对自己受到的伤害负责。我的天， 这是2017年还是1917年？”

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在2015年一桩性侵犯案中作为受害人受到关注的约克大学女生曼迪·格雷（Mandi Gray）星期二也揶揄说：“女生在新学期需要知道的重要信息就这样来了！”

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也有学生质疑， 为什么只在女洗手间才有这样的广告， 而男洗手间就没有， 这明显是双重标准。

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学生阿尼诗卡·维斯（Aneeshka Vyas）说，海报强化了一种认知， 即如果一名女生因喝多了受到侵犯， 那是她自己的错。她说：“其实海报完全可以换一种说辞， 如‘不要过度喝酒，做让自己后悔一辈子的事。 那样就会更清晰，而且也应张贴在男洗手间里”。

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约克地区公共卫生事务经理安·拉姆凯（Ann Ramkay）表示，海报的初衷旨在提高年轻女性对饮酒可能带来危险的认识，没有想冒犯谁。现在听到这些反馈，将暂停宣传并取缔海报。

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