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养车一年多少钱？没汽车也是一种生活方式

作者 赵黎 | china@rcinet.ca
星期四 31 八月, 2017 , 暂无评论 ↓

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彼得·汤布罗夫斯基（Peter Tombrowski）是一位“彻底摒弃”汽车的加拿大人，他已经整整19年没有汽车了，19年来，他完全是靠步行或者乘坐公共交通工具，在自己所在的城市卡尔加里来来去去。

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加通社报道说，19年前，汤布罗夫斯基夫妇作出了一个决定，不想再把钱花在汽车上，放弃有汽车的生活方式。

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Peter Tombrowski © Jeff McIntosh/Canadian Press

彼得·汤布罗夫斯基是一位摄影师，他说，那个时候我们住在市中心，到哪儿走路都可以到，汽车没有多大用处，我们算了一笔账，觉得花在汽车上的钱，还不如用在别的地方。

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这对夫妇在有了第二个孩子后，搬了家，离卡尔加里市中心远了点，但他们仍然没有改变决定，还是过着无车生活，而且感觉良好，不觉得不方便。

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养车平均一年9千加元

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根据加拿大汽车协会CAA（The Canadian Automobile Association）的统计，在加拿大，拥有一辆汽车的平均费用是每年9000加元，但小车大车不完全一样。

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CAA 说，如果把汽车保险、维护、汽油和折旧等方面的开支都考虑进去，本田 Honda Civic 一类的小型汽车每年的成本大约8600加元，而较大的SUV，如雪佛兰 Equinox 这样的汽车，一年的开支大约 12,000加元。

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CAA 在2013年推出了一个网上工具，帮助人们计算拥有汽车的实际成本，CAA说，60%的加拿大人低估了拥有汽车的成本，以为每年的开支不过是4千加元多点。

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CAA 的通讯总监依安·杰克 （ Ian Jack）表示，拥有汽车的最大的一项成本，也是最容易被人忽视的地方，是折旧成本，汽车每开出一公里，价值都在减少。

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© Lars Hagberg/Canadian Press

真那么需要汽车吗？

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当然，不是每个人都愿意走路半小时去买食品，再把食品给拎回来，而且，对于住在郊区和农村地区的人来说，没有车的生活不可思议。

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但CAA的杰克表示，人们在购买汽车时需要更多地考虑成本问题，想想生活中还有其他可能更值得花钱的地方。

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比如，全家一年要去乡间度几次假，完全不必为此买车，租辆汽车也能完成。

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他说，一般而言，人们在买汽车这个问题上不是十分理性，有时有些冲动, 对许多人来说，汽车仍然代表着一个社会地位。

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尝试无车生活

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杰瑞米·克拉苏斯（Jeremy Klaszus）是卡尔加里市的一位自由撰稿​​记者，当他的老车终于寿终正寝时，他的四口之家也尝试了一段不要汽车的生活。

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他说，在几个月的时间里，他平常上下班靠自行车，周末全家要出去就租一辆车，发现确实节省不少钱。

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不过，他有两个孩子，孩子在课外有很多活动，去这儿去那儿花时间等公交车，确实很耽误工夫，于是，克拉苏斯后来又买了一辆车。

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但他表示，虽然现在又有了一辆车，但几个月没有汽车的经历给了全家很大启发，现在周末的时候，如果不是非常需要，就不开汽车，而且去市中心他都是骑自行车。

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他说，不必完全不要汽车，但也不必到哪儿都离不开汽车。

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（RCI with CBC，CP）

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