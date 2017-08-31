蒙特利尔警察火中救出无人照看1岁半女婴，保姆被捕

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在加拿大蒙特利尔市，星期四（8月31日）凌晨，警察从一栋起火的公寓楼中救出了一个无人照看的1岁半女婴，孩子的保姆被逮捕，警方说可能对她提出刑事责任罪指控。

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加拿大广播公司报道说，周四凌晨12点45分左右，在 Rouen 街和 Dézéry streets 街交叉口附近的一栋三层公寓楼起火，当时正好有一组警察在附近刚刚处理完一个棘手的案子，接到报警后他们立即赶到发生火灾的公寓楼。

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警官 Hugues Thibault 说，当他们到达时，楼里已经是浓烟滚滚，他们不得不趴在地面上，带着灭火器爬进楼内，这个时候他们听到有小孩子的哭声，但厚厚的黑烟让他们什么也看不见，他们 一层层寻找，终于在一个公寓里找到了一个女婴。

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Hugues Thibault 说，当时楼里火焰熊熊，警察们借助灭火器开路，终于把女婴救出，女婴立即被送往医院接受治疗，预计不久会恢复。

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警方说，当时孩子的保姆在炉子上烹调食物，没关炉子就离开公寓，去了楼里的另外一个公寓，她已经被逮捕。

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警察们还协助楼里的大约 30个住户及时逃了出来。

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加拿大广播公司报道说，火灾后有4名警察被送往医院接受治疗，另有4名警察在现场接受了护理。

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（RCI with CBC）

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