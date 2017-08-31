卑诗省原住民和动物保护团体呼吁取缔一些三文鱼养殖场

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不列颠·哥伦比亚（BC）省的原住民和环保团体一直在呼吁省政府吊销阿勒特湾附近的鲑鱼养殖场许可证。他们说这些养殖场不仅养的鱼出现各种病态，而且也伤害到野生鲑鱼。但那里的养殖场过去并不承认这种指控。

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© RCI / seashepherd.org

上个星期，“海洋守护者协会加拿大分会”在YouTube 上公布了在鲑鱼养殖场拍摄的水下录像，从画面上可以看到，那里饲养的鲑鱼不仅密度很大，海水变得污浊不堪，而且很多鱼明显不健康，有的身体弯曲、有的皮肤不全，有的眼睛上有白斑，有的嘴巴只剩一半，还有的身上粘着奇怪的杂物，等等。

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但加拿大海产品协会的发言人依安·罗伯茨（Ian Roberts）说，三文鱼养殖场的鱼是健康的，录像中的画面并不能证明养殖场的鱼患有疾病。

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BC省农业部长拉娜•波帕姆（Lana Popham）表示， 她将在下个星期与原住民部落首领在温哥华开会时讨论这一问题， 并强调省政府从2015年以来没就没再批准过任何鱼类养殖场。

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“海洋守护者协会”参与保护海洋野生动物，包括海豹、海豚、鲸鱼等。与“绿色和平组织”相比，他们的行动更激进，更直接，例如在南极洲海域和科隆群岛巡逻， 制止捕鲸船作业，包括向捕鲸船投掷酸臭弹，甚至登上捕鲸船。 该组织的行动逼迫日本在2011年宣布停止在南极的捕鲸行动。他们声称从1979年以来，已经弄沉了10艘捕鲸船。

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