加拿大留学系列之三：毕业生谈留学期间要面对的四个问题

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加拿大的大学陆续开学了。虽然今年又有多少中国留学生抵达加拿大还没有统计出来，但按照近几年的增长趋势，肯定会超过去年的3.3万人。加拿大联邦小企业及旅游部长巴蒂什·查格（Bardish Chagger）不久前在一次讲话中提到，目前在加拿大的中国留学生总数已有15万，占到外国留学生总数的三分之一。

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虽然中国来的留学生中进中学或小学就读的也在增加，但大部分还是进大学深造的年青人。他们很多以前从未离开过家，一下子来到外国独立生活，会遇到很多困难和挑战。而大学阶段在人生成长的过程中，也是最重要的一个阶段。只有把握好，才能为今后一生的职业生涯打下良好的基础。

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今年刚刚从卡尔加里大学石油工程专业毕业的余梦吉，可以说是很好地解决了留学期间遇到的主要问题。她从开始英语不好、懵懵懂懂到以优异成绩毕业，开始自己的人生规划。听听她讲述的留学感悟和人生经历，可以供很多中国留学生参考。

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在实验室 © RCI / Mengji YU

关于适应加拿大的教育体制

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余梦吉说：“ 在来加拿大之前，内心里也是很担忧的，首先英语不好，其次这边又没有亲人可以依靠。但来了之后发现，这些担忧都是多余的。因为加拿大人都非常友善。

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当我第一天住进阿尔伯塔大学宿舍的时候，面对自己买的需要组装的家具很犯愁，因为以前在国内没做过。于是硬着头皮向同宿舍的加拿大室友请教，她则不仅非常热心地教我看说明书，还帮我组装， 忙乎了一整晚。这件事让我非常感激她，也使我知道了：在加拿大，只要你愿意开口，人人都很乐意帮助你。

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加拿大教育体系有两点与中国很不同，一是评定一个学生不只看学习成绩，更重要的是运用知识解决问题的能力，即如何把知识作为工具，运用到实际生活中。余梦吉所学的石油工程专业课中实验要占很大一部分，很多都要考验学生的动手和思考能力。教授有时甚至可能会让学生做其他人没尝试过的事，这是对学生发散性思维和能力的一个检验。

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加拿大的大学里改专业也很常见。但转专业也有一定的要求，有些学分是可以转的，但有一个最高限额。此外还有其他一些限制，例如工程学院的学生要从土木工程转成机械工程，系里还要看你在土木工程的学习成绩，再根据招生的状况、竞争率、结业率等情况，来决定是否接受你转专业的请求。

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关于语言能力的提高

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很重要的是要与同学们互动。而学校也会倡导大家多交流。余梦吉说，“在阿尔伯塔大学上的第一节课并不是专业课，老师讲的是如何在大学第一年生存下来， 不被淘汰。老师还让每个人都要认识3位新同学并留下他们的联系方式，这一方面是为今后小组学习讨论打基础，也让我有了新朋友，还可以练英语，在加拿大开始建立人脉。这样的人脉带来一个很大的好处就是能分享生活和学习各方面的资源”。

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阿尔伯塔大学2015-2016学年学生会成员合影 © RCI / Mengji YU

更让她想不到的是，在学生会换届时，还有一位西人同学找到她，问她有没有兴趣参加学生会的工作，而且说按她的性格和能力可以担任副主席。当时余梦吉自己都有些不相信能胜任，可她是一个乐观开朗的人，心想应该大胆尝试一下，就当锻炼自己，选不上也没关系，就当多认识一些新朋友。于是就积极参选，结果得到很多同学的支持，真被选上了。于是她后来的大学生活就更忙碌， 也更精彩了。

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享受参与组织文化活动的快乐 © RCI / Mengji YU

关于时间的管理和责任感

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加拿大的大学本科一般每个学期四个多月，要学6门课，所以蛮紧张的。而且加拿大的大学易进难出。余梦吉说，工程专业淘汰率非常高。每个学期的GPA不能低于2.0。除了期中和期末考试，平时作业的成绩也按比例计入总成绩，因此对任何作业都不能掉以轻心。所以如何分配和管理时间就显得非常重要。余梦吉还担任学生会的工作，更需要合理利用时间。

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她也曾遇到过在期末时，几门课的考试和项目堆在一起的时候，她就梳理安排好，及时找出该找教授请教的问题，及早协调好与同学做小组项目的时间。

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在安排生活学习的过程中，余梦吉学会了如何有责任感，不仅对自己的学习成绩负责，也要对所学的专业，对社会负责。余梦吉提到了在加拿大学工程专业的毕业生，都会收到一枚工程师戒指，让他们铭记历史，不重犯错误。

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兼职打工的余梦吉 © RCI / Mengji YU

关于兼职打工和职业规划

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余梦吉说，留学生对兼职打工有两种看法，一种认为耽误时间，会影响学习；另一种认为可以更好地了解和融入社会。而她更倾向于后一种观点。她说：“只要把时间安排好，可以抽出些时间去打工。我的第一份工作是在Gap服装店。第一天工作就体验到站了一天好辛苦，赚钱真的不容易。如果在家打游戏，就真觉得对不起父母了”。

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而且找工作还能学到如何推销自己，如何解决工作中遇到的问题。她说；“既使是小小的销售人员，你也要让老板信任你、录用你。当工作中遇到和客人的矛盾等问题，有人就觉得是在自己能力之外，推给经理了事。 而我除了报告经理之外，还留意经理是如何解决的，跟着经理学习”。

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余梦吉还给自己定下了今后的五年、十年的目标。余梦吉相信，如果在远离父母的情况下，能够自己生存下来，那就无论到哪里都不会有问题，即使今后选择回国也会对人生的发展有帮助。

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