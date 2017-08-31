为什么恨少数族裔？一个前白人至上主义者经历和思考

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29岁的魁北克青年马克西姆.菲泽（Maxime Fizet）曾是新纳粹和白人至上主义者，一度离制造恐怖袭击只差一步。今年年初魁北克城发生清真寺枪击案后，他说那个开枪的大学生完全有可能是他，如果他的生活道路没有改变的话。

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不久前，他向CBC记者David Gutnick展示了几本他在二十岁出头时熟读过的几本书：《简易弹药手册》，《爆炸物和炸药》，《狙击手的训练和雇用》，《饵雷》。当被问到为什么看这类书时，他干脆地回答说：“准备恐怖袭击啊。否则看它们干什么？”

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那时的菲泽，据他自己形容，是个穷光蛋，非常孤独而且抑郁，一心想自杀。在他看来，恐怖袭击是结束自己生命的最佳方式。

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现在的菲泽是一个四岁女孩的父亲。 © David Gutnick/CBC The Sunday Edition

首先接触到激进民族主义

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1995年魁北克省长巴里佐（Jacques Parizeau）在独立公投失败后说出那句著名的“我们败给了金钱和外族投票”时，菲泽不过七、八岁。这句话让他真心相信，一些有钱人强迫政府接收大量移民，为的是损害魁北克文化。

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但他真正被激进民族主义吸引是在14岁。他遇到了一个非常好的法语老师。但这位讲课生动、深受学生喜爱的老师同时也是一个公开的民族主义者和铁血魁独派。到了高中，菲泽又在历史课上学了二十世纪德国史，还以纳粹党为主题写了一篇作业。

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那个时期菲泽已经开始有了抑郁症状。同时他也像许多这个年龄的人一样，有许多需要解答的人生疑问。他无疑是一个喜欢思考的少年。这个后来让他得以悬崖勒马的特质，当时却让他完成了从魁独到新纳粹的演变：为何不用纳粹的办法来争取魁北克独立呢？

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已经开始造雷管的当口，“保险丝”断了

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高中毕业后，他认识了一些新纳粹光头党，开始上他们推荐的白人至上主义网站，还创办了“纯种魁北克人联合会”。也正是在这个时期，他开始照着书学造雷管。在他眼里该炸的人和地方还真不少：新移民，有色少数族裔，穆斯林，政客，议会，清真寺，新闻发布会等等。

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但也正是造雷管这件事让他清醒过来，意识到自己并不是真的想杀人。他的解释是，大部分普通人的脑子里有一个断路器或保险丝，它在你动手杀人之前会断掉，让你停下来。这就是为什么士兵要经过训练才能上战场。而他的那根“保险丝”在他画雷管图纸的时候断掉了。

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生活出现转机

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他开始在一家超市里打工。这份工作不仅让他忙碌，也让他有机会接触到不同的人。他的情绪渐渐安定，开始觉得自己也许不一定非要自杀和杀人，也许可以好好生活下去。他仍然参加极右组织的活动，但那已经不是他的生活重心。

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2011年，他认识了现在的女朋友。“人在恋爱的时候是不会跟世界过不去的。”2012年，女友怀孕了。做父亲是一个更大的改变。菲泽在回顾这段时期时说，激进化不是凭空发生的。一个衣食无忧、身心舒畅的人不太容易被激进思想洗脑。“哪里有激进化发生，哪里就有一个生活在痛苦中的人。”

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魁省学潮让他和新纳粹发生分歧

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但是促使菲泽最终摒弃新纳粹的却是2012年的魁省学潮。他支持示威学生，认为应该保障年轻人受高等教育的权利。但是他那些新纳粹和极端民族主义朋友却反对学潮，蔑视教育。有几个在军队里的甚至扬言他们会很高兴向学生开枪。他开始觉得，不能让自己的女儿生活的世界充斥这样一批以愚蠢为荣的人。

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也正是从那个时候起，他开始正视和反思自己多年来相信的东西。他自己称这个过程为“解构信仰”。掰开揉碎地解构了三年后，“我不再是那个民族主义者和新纳粹，那个差点去制造恐怖袭击的马克西姆。”

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他认为，每一个人都应该这样做，想明白你奉为神圣的东西为什么神圣，你认为是真理的东西为什么是真理。

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菲泽现在经常为参加防范激进化的活动往返于魁北克城和蒙特利尔之间。最近夏洛茨维尔市的极右示威引起关注。菲泽说，其实新纳粹和白人至上一直存在，只不过以前是过街老鼠，现在迅速公开化而已。“我原以为我们有更多的时间来发出警告。”

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（RCI with CBC）

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