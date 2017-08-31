魁北克城穆斯林社区领袖的车被人放火烧毁

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

魁北克省会魁北克城市政府本月初宣布卖给该市穆斯林社区一块地，以平息穆斯林墓地选址引起的争议。许多关注此事的市民都为此事得到解决、争议告一段落松了一口气。然而人们不知道的是，这个消息宣布一天后的深夜，魁北克城伊斯兰文化中心负责人拉比迪（Mohamed Labidi）的车被人放火烧毁。该市警方一直到昨天（8月30日）才披露这起纵火案。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

事情发生在8月6日凌晨1点半左右，车停在拉比迪自己家门口，被发现时已经被烧得面目全非。警方解释说，之所以迟迟不公开这起案件，是为了调查需要，也是为了保护拉比迪的家人。到目前为止纵火者还没有被抓获。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

拉比迪的车被烧几天后，又有人把粪便扔到魁北克城清真寺大门口。魁北克城市长勒博姆说，近来针对该市穆斯林和清真寺的仇恨事件增加，这是非常令人担忧的。但他同时也表示，魁北克城仍然是一个开放、安全，人们互相尊重的城市。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（RCI with CBC）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

相关报道

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada