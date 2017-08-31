越过加美边境进入魁北克省的难民申请人减少

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加拿大边境服务署说，自上个星期起，越过加美边境进入加拿大魁北克省境内的难民申请人开始减少，现在每天有50到100人。而在本月初，曾经出现过一千多人同时在边境等待的情况。

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不过，尽管越境者日渐减少，加拿大边境服务署表示无法预测今后可能发生的情况。在大批海地人涌入之前，魁省Saint-Bernard-de-Lacolle附近的边境检查站每天只有十几人出现。

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越境人数减少也意味着难民申请人在帐篷里暂住的时间缩短，审批他们申请的速度加快。

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2010年海地大地震后，美国政府允许海地人以临时身份在美国居住。但是美国总统特朗普今年五月宣布，他可能不会延长对海地人的临时保护。美国国土安全部认为海地现在是一个安全国家。

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（RCI with CBC）

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