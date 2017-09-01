银行转型：加拿大一大银行宣布明年底取消柜台服务

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加拿大的 劳伦斯银行（La Banque Laurentienne /The Laurentian Bank of Canada ）已经宣布，从2018年12月31日起，该银行将不再提供柜台出纳服务。

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客户将只能通过自动出纳机ATM或网上服务来进行银行业务。

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劳伦斯银行高级副总裁Diane Pilote说，我们知道客户需要支持，银行里还会有员工提供服务，但他们将不从事直接跟钱打交道的工作。

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加拿大广播公司报道说，劳伦斯银行的这一措施将导致今后一年半内有150人失业，这些雇员本周已经收到了雇主的信，通知他们职位将被裁掉。

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自2016年9月份以来，劳伦斯银行已经合并了41家分行。

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Succursale de La Banque Laurentienne à Montréal © PC / Paul Chiasson

银行都在转型和裁人

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但劳伦斯银行并不是唯一一个进行剧烈转型的金融机构，所有的金融机构都在削减 “实体” 服务，包括：

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最近两年，国家银行 National Bank 裁剪了1000个工作职位;

2016年5月25日，蒙特利尔银行 BMO 宣布裁员1850多人，以降低成本，进行扩展网上服务;

2016年9月23日，Desjardins 金融集团公司也裁掉了83位高级管理人员。

数字化转型研究机构 CEFRIO 表示，过去一年，加拿大 65%的成年人通过网路或手机来完成银行业务。

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（RCI with Radio Canada）

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