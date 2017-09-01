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新学年开学之际， 爱德华王子岛推出多项保护学生安全新举措

作者 亚明 | china@rcinet.ca
星期五 1 九月, 2017 , 暂无评论 ↓

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在新学年开学之际，爱德华王子岛省为进一步保护孩子们的安全，推出了多项新措施， 包括前后都有停车警示牌的校车，省会夏洛特顿还开始重新划分学区，并试行让过马路的学生手举一面色小旗子。

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省政府在过去两年中花费了大约300万加元，购买了30辆新校车。这些新车不仅在车头两侧，而且在车尾部也安装了可以伸出来的停车警示牌。籍此希望校车接送儿童时能更有效地阻止其他车辆通过。

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在加拿大，校车接送孩子停车时，都会打出停牌标识，双向行驶的其他车辆都必须停在5米以外，若继续行驶经过校车就是非法，不仅要罚款，扣分也是最多的。但仍有时发生有车辆通过的情况。

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省政府负责教育、早期学习和文化事务的部长道格·柯里（Doug Currie）说：“新的双重武装将为儿童增添另一层安全保障，这些巴士将被放置在车辆违规率最高的路线上。

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夏洛特敦市则正在努力争取今年秋天启动一个新的试点项目，为学生上学提供更安全的条件。他们会研究重新划分校区，以求减少学生过马路的次数。该市安全保护和紧急服务委员会主席杰森·科迪（Jason Coady）说：“通过重新分区，我们试图寻找一个更好的交通模式。有一些学生将会按新路线去上学，我们想确保每个人都安全”。

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作为试点的一部分，市政府还将发起一个新的做法：让学生在跨越主要交叉口时手举可见度很高的橙色小旗，上面还带有反光条，以提醒驾驶者减速。目前正在征询公众反馈意见。

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