电影《敦刻尔克》中大撤退的指挥官原型是加拿大人

以二战中著名的敦刻尔克大撤退为背景的电影自7月份上映以来获得巨大成功,票房已超过4亿美元。

加拿大《环球邮报》刊登的一篇文章说,电影中展现的指挥数万名军人离开海滩的是一名带英国口音的皇家海军军官,而此人的原型实际上是加拿大指挥官坎贝尔·克劳斯顿(J. Campbell Clouston) 。他在蒙特利尔长大,在麦吉尔大学就读时加入了英国皇家海军。这些电影中都没有提及,许多加拿大人也没听过他的名字。

但他的长子戴恩(Dane)仍然在世,他曾联系该电影的制片人艾玛·托马斯(Emma Thomas)要求提及他父亲的名字。但制片人回答说:“为了尊重真正的撤离人物英雄,我们决定将所有角色虚构化”。

《环球邮报》的报导说,克劳斯顿在英军和加拿大军队撤离后,又帮助拯救法国士兵。后来他乘的船被德国飞机炸沉。

CBC为此也采访了一位历史学家杰弗里·斯特里特(Jeffrey Street)。他也曾试图让克劳斯顿的历史角色得到承认。

另一位历史爱好者迈克尔·扎瓦奇(Michael Zavacky)还曾设计过纪念克劳斯顿的邮票,但没能说服加拿大邮政采用和发行。

报道认为,这个原型是加拿大人的故事再次说明,加拿大人在两次世界大战和朝鲜战争中取得的许多辉煌成就并没有出现在媒体上和教材中。

RCI with CBC and Globe and Mail

