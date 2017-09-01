既然机器人要“偷走”人类的工作，那让机器人纳税也是应该的吧？

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机器人要“偷走”人类的工作，这似乎已经是板上钉钉的事情，那么，让机器人纳税也该是里所应当的吧？

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加拿大广播公司的Ramona Pringle 在科技专栏中写道， 支持和反对“机器人税”的两派，正在对这个话题争论不休。

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在去年发布的一份报告中，市场研究公司Forrester预测，到2021年，美国超过 5%的工作将由机器人来承担，交通业和客户服务业是首当其冲受打击最严重的行业。

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根据加拿大的一个研究预测，未来20年，机器人将抢走加拿大人42% 的就业机会，其中包括律师、会计等白领工作。

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© Francois Lenoir

解决途径

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专家们认为，有两个解决方案可以帮助人类减轻痛苦：一个是对失业者进行再培训，让他们去那些需要人类特质的领域（如儿童保育）工作，另一个，就是对所有的人发放全民基本工资。

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但这两种解决方案都需要钱，所以，支持“机器人税”的一派认为钱应该来自机器人。

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怎么运作

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美国旧金山市的政界人物简·金 （Jane Kim）走在前面，这个星期发起了一项基金，叫做“未来工作基金，专门研究应该如何对机器人征税。

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她建议，如果自动化是不可避免的，进行工作再培训需要资金，那就应该由机器人出。

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当然，机器人自己不能缴税，所以，“雇佣”机器人的公司就应该根据每个机器“员工”产生的利润向政府支付税款。

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Bill Gates © Jonathan Hayward/Canadian Press

“机器人税”的概念首先是今年早些时候由美国科技巨头微软公司的联合创始人比尔·盖茨（Bill Gates）提出来的，比尔·盖茨在接受Quartz采访时表示：“如果一个工人在工厂从事了5万美元价值的工作，其收入将被征税，如果机器人做同样的事情，那也应该对机器人征同样的税”。

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比尔·盖茨还指出，在很多方面，机器人不能取代人，特别是需要人类“同情心”的工作，比如照顾老人，或帮助有特殊需求的孩子，他建议，“机器人税”可以用来支付有关的培训费用。

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机器人和生产力

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当然，反对“机器人税”的呼声也很高。

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批评人士认为，对机器人征税将导致一些公司企业放慢自动化的速度，有可能阻碍创新。

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美国纽约大学管理学副教授罗伯特·海曼（Robert Seamans）表示，在现在这个生产率增长低下的时代，开征机器人税将伤害经济。

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他说，证据表明，机器人可以提高生产率的增长，机器人税将会限制生产力。

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他接着表示，现在我们对”机器人”一词的定义也不清楚”，这是指工厂里使用的机械手，还是自驾车？或是 Siri、Alexa 这样的虚拟助手？

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罗伯特·海曼表示，我们还不知道自动化将如何取代人类的工作，现在需要系统收集有关数据。

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© Francois Lenoir

（RCI with CBC）

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