特鲁多是在说大话、拉票还是底气足？

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

美国总统特朗普多次发推特表示北美大陆自由贸易协议让美国吃了大亏、修改谈判若谈不拢就干脆退出NAFTA了事；墨西哥也表示NAFTA谈判如果谈崩墨西哥已有备选方案；但加拿大方面似乎还继续对谈判保持“阳光派”的乐观态度。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

特朗普对NAFTA谈判持强硬态度 © Evan Vucci/Associated Press

阳光派

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

据加拿大新闻社记者Morgan Lowrie的报道，自由党政府总理特鲁多星期四在加拿大食品和商业工人联合工会全国理事会United Food and Commercial Workers Canada national council 会议上讲话时承诺，已经实行了四分之一世纪的北美大陆三国自由贸易协议虽然需要进行更新和与时俱进的谈判，但自由党政府会努力谈判达成一个让工会组织能够感到自豪的协议；加拿大在NAFTA谈判中关注的要点是加强对工人权益和对环境的保护。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

特鲁多指出，由外交部长弗里兰德牵头的加拿大NAFTA谈判理事会中有加拿大各主要工会组织的代表，他们能够及时反映加拿大工人和工会组织的利益和诉求。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大总理特鲁多对NAFTA谈判继续保持乐观 © Graham Hughes/Canadian Press

特鲁多在其15分钟的讲话中强调说，工人的利益多年来没有在加拿大联邦政坛受到应有的重视，而自由党政府是工人运动和工会的朋友、在首都渥太华代表着工人们的利益，他的自由党政府不会让工人们失望。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

特鲁多的这一讲话赢得了与会者起立长时间的鼓掌。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

走着瞧

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

但加拿大食品和商业工人联合工会主席梅纳马Paul Meinema指出，起立鼓掌并不代表特鲁多的自由党获得了工会的支持，加拿大的工会组织传统上与新民主党更为亲近，觉得新民主党似乎更加能够代表工会组织和工人的利益；与会者之所以给特鲁多以起立鼓掌的热烈欢迎，是因为过去还没有联邦政府总理接受过邀请参加他们工会会议的事情，特鲁多是开创先例的头一位加拿大总理。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大食品和商业工人联合工会在全国各地有25万工会会员。工会主席梅纳马认为，特鲁多星期四的讲话显示自由党政府在努力改善联邦政府与工会组织的关系，显示了自由党政府愿意听取工人心声和工会组织诉求的姿态。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

梅纳马说加拿大食品和商业工人联合工会要求自由党政府在NAFTA谈判中坚持保护加拿大奶牛农场和奶制品行业工人利益的立场。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

双特电话会谈

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

彼得森研究所国际贸易专家Monica De Bolle女士 © CBC

特鲁多星期四还与美国总统特朗普通了电话。根据白宫对特朗普与特鲁多电话会谈发布的声明，美加两国领导人除了讨论了美国休士顿飓风和洪水灾害问题之外还讨论了北美大陆三国自由贸易谈判事宜，双方都表示希望能够在今年年底之前谈判完成对NAFTA自由贸易协议的修改。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

美国彼得森研究所国际贸易专家莫妮卡.德波利Monica De Bolle女士在接受加拿大广播公司记者采访时表示，美国总统特朗普威胁说美国不怕撕毁北美大陆三国自由贸易协议，墨西哥和加拿大政府其实也在悄悄为这种最坏的情况做准备。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大和墨西哥在准备应对NAFTA谈崩的局面 © Jacquelyn Martin/Associated Press

加墨的应对方案

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

墨西哥所谓的B方案其实就是靠NAFTA被取消后墨西哥货币会出现的大幅度贬值，来应对墨西哥出口美国的产品要缴纳的高额关税。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大应对的防线似乎有两个。一是加拿大在签署北美大陆三国自由贸易协议之前实际上已经与美国签署了双边自由贸易协议，所以从理论上说没有了NAFTA加拿大与美国的自由贸易协议仍然存在。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

第二是加拿大、墨西哥都已经参加了泛太平洋自由贸易谈判，可以走没有美国参加的国际自由贸易之路。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

RCI with CP、CBC

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada