纽芬兰长情保姆找到70年前照管过的孩子

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艾尔玛.波特（Alma Potter）今年89岁了。这个住在加东纽芬兰省的老太太辛劳了一辈子，结婚、离异，养儿育女，如今孙子孙女都已经长大成人了。但是她一直没有忘记70年前当小保姆的时候照顾过的一个名叫马文的5岁小男孩。

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她对CBC记者Garrett Barry 说：“我爱这个孩子，他就好像是我自己生的。”也许是年轻时留下的记忆格外深刻，也许是因为小马文的父母待她很好，她在离开这个家庭后许多年后，说起他们仍然像谈论自己的家人一样。

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二战结束后，许多东欧国家的犹太人移民到加拿大。马文.斯沃斯基（Marvin Swirsky）一家也在其中。他们从波兰来到纽芬兰省，在科纳布鲁克市（Corner Brook）定居下来，开了一家商店。

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一百多万加拿大军人赴欧参战，促使大批妇女走出家门，第一次成为就业市场的生力军。17岁的艾尔玛.波特从纽芬兰省北边的一个滨海小镇来到科纳布鲁克，在斯沃斯基家找到了一份住家保姆的工作，每月工资20加元。这比她原先打工的地方收入高。

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她回忆说，斯沃斯基夫妇待她像客人，总是让她先吃完饭再为他们摆桌子上菜。至于小马文，那是她的宝贝和小伙伴。远离父母的她把这个波兰家庭当成了自己的第二个家。斯沃斯基夫妇忙着照管商店，没有多少时间陪孩子。马文很依恋艾尔玛。五岁的孩子已经会用稚嫩的笔迹表达感情：

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“亲爱的艾尔玛，在你的记忆木箱里，让我做一片碎片吧。马文五岁。”

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这张字条她一直珍藏着，过一段时间就拿出来看看。

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因为要结婚，艾尔玛在斯沃斯基家干了一年半就离开了。多年来她从未忘记这家人，但是真正产生寻找马文的念头是在三年前。多亏了互联网，尽管马文早已离开纽芬兰，她没有费太多周折就找到了马文在多伦多的电话号码。

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年逾古稀的马文自己也已经做了祖父。他不太记得艾尔玛当年的相貌，但是仍然记得她曾经在自己身边充当过小妈妈。当电话里的声音说“我是艾尔玛”时，幼时的记忆重又浮现出来。

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今年夏天，马文决定和妻子一起去探望艾尔玛。八月初，他们在两大家人的簇拥下见面了。艾尔玛喜极而泣。两人紧紧拥抱。在她的回忆中，马文一直是个五岁的小男孩。但是走进门来的却是一个“有胡子的老男人，一个爷爷！”

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这个爷爷抓着艾尔玛的手不肯放，说着说着就要哭出来，完全没有办法把自己当年写的那张字条念完。他说，感觉就像离世的母亲又回来坐在他身边一样。

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艾尔玛说，自己年纪大了，这样的见面机会以后恐怕不会再有。这次重逢因此更加难得。

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（RCI with CBC）

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