研究显示警察、消防员和急救人员出现心理问题的比例大大超出平均水平

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一项加拿大全国范围内的调查显示，在警察、消防员、急救护理和911接线员等一线救助人员当中，44.5%有一种或数种精神障碍的症状。而这个比例在加拿大普通人当中是10%。

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CBC记者Alison Crawford报道说，这项调查在2016年9月到2017年1月期间进行，调查报告发表在《加拿大精神病学期刊》上。调查涉及的心理问题包括创伤后应激障碍，抑郁，社交焦虑，惊恐和酒精依赖。

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调查结果显示，一线救助人员中的女性出现心理问题的比例更高，尤其是女性消防员。另外，精神问题和供职时间是成正比的。单身的人比已婚或有同居伴侣的人更容易出现心理问题。

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一个专家们无法解释的现象是，加东地区一线救助人员的心理问题比加西同行少。

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(RCI with CBC)

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