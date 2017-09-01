加拿大政府招标：为越境者造供暖拖车

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加拿大边境服务署星期四（8月31日）登出招标公告，寻求拖车供应商。这些拖车将被放在魁北克省Saint-Bernard-de-Lacolle的边境检查站旁边，用来临时安置越境者。

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这些拖车将能够容纳200人，带暖气，里面有卧室、卫生间和淋浴设备，还将留出洗衣房和医务室的空间。

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眼看天气转凉。加拿大交通部长加尔诺（Marc Garneau）表示，谁也无法预测今后几个月会有多少人越境进入加拿大，但是政府有责任尽量考虑周全。

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当然政府需要做的不仅仅是造好拖车等在边境。加尔诺说，联邦政府将增加人手，加快难民审批和向申请合格者发放工作许可的程序。另外，政府也将派人与美国的海地社区接触，明确告知加拿大的难民接收标准。

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（RCI avec Radio-Canada）

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