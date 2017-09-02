开学周到了，看蒙特利尔的孩子、家长和教师怎么说

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这个星期，是学校开学的一周，加拿大的学生父母们都在忙着带孩子购买学习用品，准备午餐盒，准备背包等等。

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加拿大广播公司的 Laura Marchand 采访了加拿大.蒙特利尔市的三个人： 一个小学二年级的学生，一个家长和一个高中老师， 请他们谈谈对开学有什么感受。

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Isaac Rainey （艾萨克·雷尼）

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Isaac Rainey © Submitted

小艾萨克·雷尼 住在蒙特利尔的西岛 Pincourt 区，今年他要上小学二年级了。

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艾萨克说，对要上学，他没什么紧张的，倒是感到挺兴奋，要看见很多朋友了，而且还要学习新的东西。

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他说，现在还不知道老师会是谁，但希望是格里芬太太 （Mrs. Griffin ），听朋友们说，格里芬太太人特别好。

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至于上学打算穿什么衣服，艾萨克的学校都穿校服，所以他也没什么选择，不过，他说很愿意穿爸爸妈妈刚给自己买的轻便鞋。

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对于开学后的生活，小艾萨克也不是完全乐观，他说，也许新鲜劲一过，我就该生病了。

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Cat MacPherson

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Cat MacPherson and her sons © Submitted

麦克弗森太太有三个男孩子，开学的日子，尤其是第一天，对她来说永远不会顺顺畅畅。

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两个儿子在蒙特利尔西部上小学一年级和三年级，最小的一个现在还在学前班。

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她笑着说，三个孩子，要把他们的学校用品都给分开，就已经是件麻烦事。

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对于她来说，要让孩子从休假状态恢复到上学状态是最难的，每天早晨能让每个孩子及时起床，按时走出家门并不容易，而且，还要让孩子放学后习惯做家庭作业。

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麦克弗森说，大概需要至少两个多星期才能让孩子们一切“走上正轨”。

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Robert Green

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Robert Green © Unite for Quality Education

罗伯特·格林（Robert Green）是西山高中 （Westmount High School）的老师，他表示，每年9月份，都很高兴看到自己的学生们回到学校，特别是看到那些渴望上课的学生们。

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他说，有的学生告诉他，“我从一年就开始等着上你的课了”，听到这样的话当然让人很高兴。

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不过，开学对老师们来说也是有压力的，比如，今年格林要教魁北克省新开的一门金融教育课程，还有一门新的历史课，但直到现在还没有收到教科书。

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罗伯特·格林说，几乎每次开学时都会发生这种情况，教师没有教学材料，真说不过去。

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© Radio-Canada

他说，自己将竭尽所能给学生们教课，但金融教育课的目的是让孩子学习如何规划财务未来，政府自己都缺乏规划，这给孩子们设置了什么样的例子呢？

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（RCI with Laura Marchand /CBC）

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