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两周不够，起码四周：魁省社会经济研究所谈增加年假的好处

作者 吴薇 | china@rcinet.ca
星期六 2 九月, 2017 , 暂无评论 ↓

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目前加拿大魁北克省政府正在考虑修订劳动法。魁省社会经济研究所（IRIS）星期三（8月30日）登出文章，建议把该省雇员入职第一年的年假从现在的2周延长到3周，工作五年后增加到4周。

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劳动法属于省级政府的职权范围，因此加拿大各省有自己的年假规定。其中萨斯喀彻温省的年假福利最好，工作第一年就有权利休3周，工作十年后增加到4周。魁北克省和阿尔伯塔省，BC省，曼尼托巴省及努纳武特地区并列“年假亚军”，都是工作一至五年2周，五年后3周。

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目前加拿大全国还没有一个省提供4周年假。如果魁北克省政府真的采纳IRIS的建议，加上已经走在各省前面的一年育儿假，该省的员工福利将位于全国之冠。

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(Sean Gallup/Getty Images)

安大略省目前法律规定的年假只有两周，和育空地区一起并列全国倒数第一。但是安大略省政府正在考虑把工作五年后的年假增加到3周，即仅次于萨省的水平。

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除年假外，可以不上班的日子还有公共假日。加拿大各省的公共假日也不一样。最多的是BC省，萨斯喀彻温省和西北地区，一年有10天，最少的是纽芬兰省，仅有6天。魁北克省居中，有8天。安大略省，阿尔伯塔省，曼尼托巴省以及联邦政府略多，有9天。

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雇主叫苦：多一周年假意味着多25亿加元的支出

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年假增加，员工自然高兴，但是老板就未必了。根据加拿大独立企业联合会（FCEI）的计算，增加一周年假意味着全国私营企业增加25亿加元的支出。该联合会表示并不反对改善雇员工作和家庭之间的平衡，但是认为年假长短应该让雇主灵活掌握。

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但是IRIS的研究员Eve-Lyne Couturier在她的文章中指出，加拿大独立企业联合会的计算没有把年假带来的好处包括在内。

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年假减少缺勤，提高工作效率

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她说，世界各国已经有多项研究证明，休假有助于降低缺勤率，减少过劳，提高工作效率。一个瑞典研究小组曾经进行过一项持续12年的追踪调查。调查结果显示，休假的人数和抗抑郁药的销量是成反比的。休假不仅让员工恢复疲劳，也让他们有更多时间和家庭成员相处，参加更多的社区活动。这不仅有助于提高他们的生活质量，也有助于建立健康的社会关系。

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过去二十年来，加拿大私营企业雇员因天气、生病或家里有事而缺勤的天数增加了23.9%，达到平均每人每年8.3天。公共机构的缺勤率更高。加拿大会议局的一项研究显示，缺勤造成的直接损失是全国工资支出总量的2.4%。这意味着仅在魁北克省，仅去年一年这个数字就超过了35亿加元。这还不算缺勤的突发性造成的管理成本。

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文章认为，把年假增加至少一周，雇员和雇主是双赢的。雇员得到的好处自不待言，雇主也将看到员工的工作效率提高，减少缺勤带来的损失。

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欧盟国家的年假通常在4到5周，每年的公共假日可达15天。

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