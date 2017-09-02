podcasting-播客回潮，音频媒体会再火吗？

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现在谈网络媒体，人们必谈视频。视频和阅读媒体强力地霸占着人们的屏幕时间。在媒体争夺人们有限媒体时间的战争中，眼睛似乎已经成为霸主，而耳朵只是眼睛的辅助。

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那么在这样一个视觉时代，音频媒体还有未来吗？

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音频从未远离

Podcasting，即音频播客，近几年在北美的发展其实一直是越来越好。利用移动设备的便携优势，播客已经成为了人们在交通工具和开车时最适合的媒体形式。

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NPR，North America Public Radio，作为北美最大的公共广播，它生产的podcast节目占据着音频Podcasting的头几把交椅。由NPR头牌主持人Guy Raz主持的 TED Radio Hour Podcast，将音频节目和最流行的网络演讲视频频道TED TALK合作推出的是20-30分钟的播客节目。

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Guy Raz在接受福布斯杂志的采访中说：“当TED Radio hour的年下载量达到1亿2千万，我知道podcasting是一个NPR以前不知道但令人兴奋的渠道。”

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Guy Raz随后又做了 How I Built This， 这是一档介绍创业者的栏目。How I Built This也同样获得了很大的成功。

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智能音箱将音频带回家庭

Google Home © Gracieuseté

在podcasting证明了人们对音频的需求仍然强烈的同时，现在仰仗这智能时代，音频媒体又有了重新回到家庭中的契机。

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外出时有智能手机等智能便携设备，而类似Amazon Echo和Google Home这一类智能音箱将音频媒体习惯重新带回家庭。

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其实人们对音频媒体使用的疏离在很大程度上是因为音频媒体在计算机屏幕占据人们的媒体时间后，音频媒体习惯已经缺失。而智能音箱的重新进入，使人们重新开始音频的使用习惯。

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智能音箱使用的智能性和方便性会帮助人们，尤其是年轻一代重新发现音频媒体的魅力。

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音频媒体减轻媒体过载

在互联网带来的媒体爆炸的过程中，媒体尤其是视觉媒体对人们眼球的侵占一直是一个无法逆转，又是一个不断增加人们媒体压力的过程。

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视觉类媒体的一个特点是它以丰富的感知将人们的脑子满满占据，并不留给多少思考和反应的空间。

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而音频媒体却相对轻得多，在接收信息的同时留下了思考的脑力，不再为视觉烦扰。

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此音频非彼音频

我们同时也注意到新的音频媒体不再是广播时代的音频媒体。它会符合移动 + 数字 +智能时代人们的媒体需求。

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音频媒体有自己的特点 © Pexels Free Image

– 新的音频媒体不再受固定时间的限制，但会迎合人们30分钟左右的交通时间需求。

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– 新的音频媒体必然是多渠道发布，将不得不同时发布到很多不同渠道，包括智能音箱。

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– 新的音频媒体的内容将为分类的观众群分别打造，而不以从前综合类的节目取胜。

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– 新的音频媒体的主持将不得不和和观众亲近。字正腔圆不再是最重要的，而是和观众的亲和力和传达的有用信息。

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虽然音频媒体的未来不可能和视频同台竞争，但是它仍会成为一个利润可观且具有稳定用户的媒体形式。

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轻量级音频媒体会是庞杂的视频媒介的一剂解毒剂。

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