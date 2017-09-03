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周末网络广播（2017年9月3日）

作者 方华 | china@rcinet.ca
星期日 3 九月, 2017 , 暂无评论 ↓

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Posted by 加拿大国际广播 – 加拿大国家中文频道 on Friday, September 1, 2017

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在今天的节目里，我们谈谈这个星期我们节目中的几篇报道。

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美国受飓风灾害、加拿大人伸手相助

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© Associated Press

飓风哈维 Harvey 在美国德克萨斯州造成严重损失。Resolute Forest Products是一个总部位于蒙特利尔的林业公司，该公司已经宣布将对德克萨斯州免费提供木材，协助灾区的重建。这个公司的的副总裁塞特·库尔斯曼（Seth Kursman） 是美国休士顿人，15年前从休斯顿搬到加拿大，他说，看到自己原来居住的城市遭受的损失，他非常痛心。他承诺，在暴风雨停止后，蒙特利尔的这个公司将向休斯敦市运送一整火车车厢的免费木材，木材对灾区的重建将会非常有用。赵黎报道

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一位加拿大前新纳粹的自白

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© Radio-Canada

29岁的魁北克青年马克西姆.菲泽（Maxime Fizet）曾是新纳粹和白人至上主义者，一度离制造恐怖袭击只差一步。今年年初魁北克城发生清真寺枪击案后，他说那个开枪的大学生完全有可能是他，如果他的生活道路没有改变的话。不久前，他向CBC记者David Gutnick展示了几本他在二十岁出头时熟读过的几本书：《简易弹药手册》，《爆炸物和炸药》，《狙击手的训练和雇用》，《饵雷》。当被问到为什么看这类书时，他干脆地回答说：“准备恐怖袭击啊。否则看它们干什么？” 吴薇报道

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魁省给非法越境难民申请者发支票

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© Radio-Canada/Charles Contant

这个星期三到星期五（8月30日 – 9月1日），加拿大魁北克省的就业和社会福利部将对最近从美国涌入魁省的寻求庇护者们发放支票。加拿大广播公司报道说，原定这3天是在蒙特利尔市的会议中心集中发放支票，但到最后一分钟政府改了主意，选择不集中发放的形式。赵黎报道

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魁北克省小城的“流动儿科诊所”

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© Radio-Canada / Myriam Fimbry

加拿大虽然属于发达国家，而且有全民医疗保险系统，但是由于国土辽阔，人口分散，在城市以外的乡村地区还是不容易保证正常的社会服务和医疗服务。正因为如此，一个魁省小城的流动儿科诊所引起了许多地区的兴趣。吴薇报道

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以上是我们从加拿大国际广播电台一周的节目中为您选播的几篇报道，我们今天的节目就到这里，谢谢您的收听，希望听到您的看法和建议，祝您健康愉快、下次节目见！

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一周图片报道

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