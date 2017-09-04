朝鲜核试验：加拿大专家怎么看

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

据汤森路透社报道，在朝鲜星期日进行了其第六次核武器试验后，美国国防部长马迪斯Jim Mattis强硬表示，如果包括关岛在内的美国领土、或者美国盟国的领土受到威胁，美国会做出强有力、大规模和摧毁性的军事打击；美国有许多军事选项，用不着采取把朝鲜作为国家彻底毁灭那样的极端军事手段就能够解决问题。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

特朗普说是否对朝鲜动武“走着瞧” © CBC

“走着瞧”

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

而美国总统特朗普在被记者问到是否会军事打击朝鲜的问题时，特朗普边走边回答说“我们走着瞧”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

特朗普认为朝鲜只懂“军事手段”这一样东西 © CBC

特朗普还发推特说，韩国想要靠好言好语与朝鲜谈判解决核武器问题是不可能有成果的，因为朝鲜只懂一样东西；特朗普发的另一个推特说，除了军事选项之外，美国对所有与朝鲜保持贸易关系的国家采取禁止其与美国贸易的制裁手段也是会考虑的选项之一。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

军事和贸易选项

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

中国是朝鲜最主要的贸易伙伴和政治盟友，同时中国制造的商品也严重依赖美国市场。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

朝鲜官方媒体报道说，由金正恩亲自下令在星期日进行的核试验取得了完全的成功。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

金正恩视察朝鲜的核武器项目 © Korean Central News Agency via Associated Press

虽然还不能肯定朝鲜最新的核试验是氢弹试验，但国际地震监测系统的数据显示，朝鲜星期日核试验的爆炸当量十倍于上一次核试验；这造成相当于里氏震级6.3级地震的核试验如果不是氢弹也是很近似氢弹的核武器。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

特鲁多呼吁制裁

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大总理特鲁多认为朝鲜问题很严重 © Liam Richards/Canadian Press

加拿大联邦政府总理特鲁多也加入了谴责朝鲜核试验的国际领导人行列。特鲁多谴责朝鲜最新的核试验是对其邻国和国际社会安全的新的和现实的威胁；朝鲜的核试验和弹道导弹试验只会让自己进一步受到国际社会的孤立；加拿大呼吁联合国安理会对朝鲜采取进一步和更有效的制裁措施，也呼吁国际社会各国切实落实联合国对朝鲜的禁运措施。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

金正恩遇到特朗普

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际政治专家司徒瓦特认为，美国国防部长马迪斯的讲话耐人寻味，他的话可以被理解成是朝鲜只要威胁到美国和其盟国就会受到美国的军事打击。这里面至少有两个意思，一是美国不用等到朝鲜先发射导弹，只要感觉到朝鲜构成了对美国或其盟国的威胁就可以对朝鲜采取先发制人的军事打击行动；二是如果朝鲜要成为拥有核武器的有核国家，则至少应该学会像其它有核武器的国家那样行事要负责任、而不能像流氓国家那样胡作非为。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

司徒瓦特指出，前苏联（现在的俄国）和中国都是美国的核对手，但这两个核大国在言行上都负责任、不会让美国感到受到核打击的威胁；而朝鲜不断发出针对美国的军事叫嚣，这可能会被美国解释为对美国构成了现实的威胁，需要采取军事手段加以解决，这会带来灾难性的后果。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

朝鲜要什么？

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大不列颠哥伦比亚大学UBC教授贝克认为，朝鲜所以不理睬国际社会的制裁而继续其核武器和导弹研制项目，是因为吃准了国际社会害怕朝鲜半岛军事冲突会带来的灾难性代价，知道国际社会不敢拿朝鲜怎么样；但金正恩现在碰到了不按常理出牌的美国总统特朗普，算是遇到了对手。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

贝克教授认为，除了核武器和导弹别的一无所有的朝鲜领导人金正恩要的是尊严和国际社会的尊重，所以会全力推进其核武器和洲际导弹项目，直到国际社会承认朝鲜是核俱乐部成员国、是有国际事务话语权的国家，他才会用停止玩弄核武器作为条件以换取西方国家帮助朝鲜发展经济的优惠回报。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

RCI with Thomson Reuters、CBC

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada