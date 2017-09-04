自由党政府帮助车臣同性恋来加拿大避难

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据加拿大广播公司记者Justin Li报道，多伦多同性恋维权组织彩虹铁路Rainbow Railroad与加拿大联邦政府合作把35名在车臣受到迫害的同性恋男子接到加拿大、并给予他们政治避难难民的身份；到周末为止，这35位车臣同性恋难民中已经有31人抵达了加拿大 。

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“彩虹铁路”帮助外国受到迫害的LGBT人士来加避难 © Facebook/CBC

彩虹铁路负责人鲍威尔Kimahli Powell说，彩虹铁路组织今年以来已经帮助140名男女同性恋、双性恋和变性人（LGBT）为逃避在本国受到的迫害而来加拿大政治避难。

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具体到车臣同性恋男子逃亡加拿大的项目，鲍威尔说先是由俄罗斯LGBT组织向这些车臣同性恋男子提供临时庇护所，然后通知加拿大多伦多的彩虹铁路组织，该组织再与加拿大联邦自由党政府合作为这些车臣同性恋男子办理来加拿大的难民身份手续。

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鲍威尔赞扬联邦自由党政府在帮助车臣受到迫害的同性恋男子来加拿大避难的项目上起了主要的作用。彩虹铁路组织先是与特鲁多政府任命的非传统性取向LGBTQ2特别顾问布瓦森瑙特Randy Boissonnault 进行了接触，随后这一项目得到了外交部长弗里兰德和移民部长胡森的支持。

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