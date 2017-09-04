限速保护鲸鱼：游轮公司减少在魁北克停留

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据加拿大广播公司报道，加拿大政府采取的限制轮船航行速度以保护圣劳伦斯出海口北大西洋露脊鲸的措施对游轮和旅游行业的影响正在显现出来。

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今年春天和夏天已经有13头北大西洋露脊鲸被发现非正常死亡。

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近几个月有13头北大西洋露脊鲸被发现非正常死亡 © Marine Animal Response Society

今年8月份加拿大联邦政府交通部和海洋渔业部宣布在加拿大圣劳伦斯河出海口附近水域航行的超过20米长船只的航行速度在今后几个星期不得超过10节；被发现超过10节限速行驶的轮船会被处以6千加元到2万5千加元的罚款。

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这一限速规定将一直实行到有关专家证实北大西洋露脊鲸已经离开圣劳伦斯河出海口海域前往其它食场后才会停止。

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在这一规定开始实行后，一些游轮公司宣布取消在圣劳伦斯河出海口水域Gaspé 和 Saguenay两个城镇停靠的原定行程。

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