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国际学生来加拿大上学的人数大增，中国学生最多

作者 赵黎 | china@rcinet.ca
星期一 4 九月, 2017 , 暂无评论 ↓

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学校开学，加拿大的一些大学国际学生人数猛增。

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加拿大广播公司的 Kathleen Harris 报道说，其实，外国留学生的人数从几年前就开始稳步增长，但在 2016年美国总统大选之后，人数开始飙升。

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多伦多大学20%的学生是国际学生

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在加拿大各大学中，多伦多大学的国际学生人数第一多，去年入读本科和研究生课程的国际学生17,452人，占全校学生总人数的20%左右。

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相比之下，十年前，2007年的时候，多大的国际学生占学生总数的10%。

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© Katherine Holland/CBC

多伦多大学负责招生和报名服务的执行主任理查德·莱文 （Richard Levin）说，显而易见，学生们对国际形势的担忧，包括英国脱欧、美国的政治环境，都在他们对大学的选择上起了作用。

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他说，加拿大在稳定性、安全性和包容性等方面的情况，对很多国际学生很有吸引力。

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莱文说，多大目前的目标是在未来几年内把国际学生的人数保持在20%左右，虽然来自不同文化背景的学生日益增多，但人们没有对文化冲突的担心。

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国际学生申请人数暴增超过20%

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根据加拿大大学提供的数据，自2016年美国选举以来，加拿大大学收到的来自美国和其他国家的的申请都大幅增长，许多大学的国家学生申请今年比去年大增了20% 或更多。

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© Canadian Bureau for International Education

不列颠哥伦比亚大学 UBC在国际学生人数上排第二，仅位于多大之后，2012年时UBC有国际学生9,144人，2016年已经增加到14,433人。

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加拿大其他一些大的大学也都看到国际学生大增，比如渥太华大学，在过去10年中，外国学生的人数从1959人增加到5583人。

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中国学生最多

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根据加拿大国际教育局 （ Canadian Bureau for International Education,）的统计，国家学生来自多达150个国家，人数最多的国家包括中国、印度、韩国、法国、美国、沙特阿拉伯、尼日利亚、日本和巴西。

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另外，最近来自土耳其的申请人数量也有所增加。

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排在前三名的分别是中国、印度和韩国。

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2015年，在所有国际留学生中，中国学生占34%，印度学生占 14%，韩国占 6%。

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© Canadian Bureau for International Education

国际学生的潜力

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UBC 大学的副校长帕姆·拉特内（Pam Ratner）表示，对于国际学生毕业后有多少人永久地留在了加拿大，目前没有多少统计数据，但这些国际学生来自不同文化背景，又是在跨文化环境中学习，潜力很大。

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现在在加拿大，国际学生可以在学习期间兼职工作，不需要获得工作许可证，而且毕业后，大多数国际学生都可以申请工作许可证，在毕业后的三年内留在加拿大。

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加拿大商会 （ Canadian Chamber of Commerce）负责技能和移民政策的主任派特里克·斯内德（Patrick Snider）表示，加拿大的上述措施对国际学生很有吸引力，国际学生是加拿大公民身份的“理想”候选人。

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他说，这些人已经证明自己在加拿大的教育体系中取得了成功，在加拿大学习期间他们一直是自食其力，而且在毕业前又有了加拿大的工作经验。

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斯内德说，国际学生是可以促进加拿大经济增长的重要人力资源。

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另外，根据加拿大国际教育局的数据，不只是大学，加拿大中小学接收的国际学生人数也在明显增多。

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（RCI with Kathleen Harris /CBC）

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