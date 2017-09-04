威廉王子夫妇在期待第三个孩子

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剑桥公爵夫妇、威廉王子和凯特王妃正在期待他们的第三个孩子。

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肯辛顿宫在一份声明中宣布了这个消息，并说英国女王和双方家庭都对这一消息感到高兴。

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加拿大广播公司报道说，威廉王子35岁，他的第三个孩子将是英国王位的第五顺位继承人。

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与前两次怀孕一样，35岁的凯特妊娠反应严重，因此取消了星期一安排的公众活动。

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© Christian Charisius/Associated Press

（RCI with CBC）

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