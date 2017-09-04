贾斯珀国家公园：100人被困山顶5小时

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在加拿大的贾斯珀国家公园 （Jasper National Park），这个周末有100来人在山顶上被困了5个小时。

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加拿大广播公司报道说，星期六晚上，大风导致缆车不能正常运行，当时山顶上有约100人，有些人一直过了午夜才终于下来。

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缆车Jasper Skytram的运营经理Peter Scott证实，由于风大，缆车从晚上19:42开始就处于“待命”状态，当时山顶上有100来人，不过山顶的休息中心有洗手间、水、热水和餐厅。

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来自多伦多的游客Kendall Pereira 告诉加拿大广播公司，休息中心里挤满了人，有不少孩子，但中心的员工们给大家发炸薯条、茶和咖啡，还提供毯子，并放音乐，尽量缓和人们的情绪。

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有关人员说，若风速达到30公里/小时，缆车就不能运行。

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加拿大环境部气象学家Robyn Dyck表示，星期六晚上的风速达到了40公里/小时。

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缆车运营经理Peter Scott说，最后在夜里12点半之前，所有的人都下了山。

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（RCI with CBC）

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