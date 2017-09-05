网购时代：加拿大的购物中心越来越没人气

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网购越来越受欢迎，消费者们消费习惯的的巨大变化，正在给加拿大的购物中心带来打击，购物中心的客流量不断减少，零售店一个接一个的关门。

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购物中心空置率增加

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雅克·南特尔（Jacques Nantel）是加拿大蒙特利尔大学商学院HEC的市场学教授，他在接受加拿大广播公司的采访时说，很明显，网购给商场带来重创，有些购物中心，店面空置率高达20%，25%，甚至30%，而在购物中心里有一条黄金规则，这就是空置率不得超过15%。

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雅克·南特尔（Jacques Nantel） © CBC

大型购物中心总是人流熙攘的好日子看来是结束了，一些购物中心注定要消失，剩下的就只能做出各种调整，适应新的现实。

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购物中心出租业务公司 Cominar 的副总裁马农·拉罗斯（Manon Larose）引用了蒙特利尔附近拉瓦尔市（Laval）大型购物中心的例子。

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她说，在拉瓦尔购物中心里，在美国连锁商店Target关门走人后，我们用一些更符合客户今天需求的公司取代了Target的位置，我们管这叫 “重塑”，但商店关门绝对不是好消息。

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马农·拉罗斯（Manon Larose） © CBC

重点放在技术和娱乐

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这样的情况并不孤立。

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近年来， Target、Zellers、Sears、Eaton、Woolco等一些大商店都纷纷关门，迫使购物中心的业主不得不改变策略，以求生存，不过，改变策略需要大量投资。

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Cadillac Fairview 集团在加拿大拥有约20个购物中心，该公司负责加拿大东部地区的资深副总裁丹尼尔·拉沃（Danielle Lavoie）表示，我们的大多数商场每隔10到15年就要经过一次“复兴疗法”。

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她说，这个集团对其下属的购物中心最近几年总共投资了25亿加元，除了外观的翻修美化外，这些资金主要被用于让购物中心对消费者提供现代的购物体验。

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这个公司拥有的购物中心之一、位于蒙特利尔南岸的购物中心Les Promenades Saint-Bruno，在过去三年中就获得了5000万加元的投资。

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蒙特利尔大学教授雅克·南特尔（Jacques Nantel）认为，在不久的将来，三分之二购物中心的重点“内容”，将是娱乐而不是购物。

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一些购物中心将被遗弃

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然而，并不是所有的公司都有足够的资金来资助商场的转型。

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美国的经济学家估计，在过去10年中，美国已经有20%的商场都消失了，在美国的一些城市，空空如也、被遗弃的购物中心已经成为 “正常景观” 的一部分。

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加拿大的购物中心目前还没有落到这种凄惨地步，但分析家们说，加拿大要是不想看到这样的状况，就必须提前规划，而且需要付出资金。

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（RCI with Radio Canada，Ève Couture）

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