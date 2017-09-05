枫叶银行花8亿买体育馆冠名权值吗？

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加拿大最大城市多伦多名气最大的体育馆的冠名权已经换了主人，从已经使用了20年的加航体育馆Air Canada Centre变成枫叶银行体育馆Scotiabank Arena。

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8亿加元的冠名权

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据加拿大广播公司记者埃文斯Pete Evans的报道，加拿大枫叶银行为了赢得这一冠名权可谓是不遗余力、花了整整8亿加元；也就是说在今后二十年中枫叶银行每年要为其冠名权花4千万加元，是过去20年加拿大航空公司为其冠名权花费金钱的十倍，也是加拿大城市体育馆冠名权中最贵的。

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加拿大市场分析家夏普曼看好枫叶银行拿下冠名权 © CBC

不过，加拿大品牌和市场专家夏普曼Tony Chapman认为，枫叶银行从加航手里拿下多伦多最知名的体育馆命名权的交易很值，因为枫叶银行一直以冰球银行自居，多年来已经花费巨资赞助与社区冰球运动有关的项目、赞助各个级别的冰球比赛，在面临可以拿下多伦多冰球体育馆冠名权机会的情况下，枫叶银行是绝不会把这个机会拱手让人的，花多少钱也是志在必得。

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枫叶银行=冰球银行

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枫叶银行负责赞助项目的副总裁Jacquie Ryan女士指出，枫叶银行已经在赞助支持全国至少8千个社区的冰球队，冰球与枫叶银行的形象已经有机的联系在一起；有研究显示，知道枫叶银行赞助社区冰球项目的加拿大人使用枫叶银行服务的可能性要比不知道的人高出3倍半。

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夏普曼觉得枫叶银行即便是花了8亿加元的大价钱拿下今后20年多伦多冰球、篮球体育馆的冠名权，这也是物有所值的好交易，因为体育比赛是仅有的几个能够吸引大量现场观众的公众娱乐活动，广告商们都愿意出高价购买这样博眼球的机会；如果多伦多的枫叶冰球俱乐部队在今后20年中赢得一、两次斯坦利杯，可以想象这会带来的世界级的关注和超级的广告盛宴。

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体育比赛仍然是吸睛盛宴 © Eduardo Lima/Canadian Press

夏普曼指出，加拿大五大商业银行中皇家银行由于规模最大所以已经占了大哥的地位，枫叶银行把自己打造成“冰球银行”，利用加拿大人酷爱国球冰球的心里占据一定的竞争优势，而其他三个银行就缺乏这样明确的定位了。

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加航为啥能占便宜

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至于过去二十年加拿大航空公司用枫叶银行十分之一的价钱就拿下冠名权的问题，夏普曼认为过去的黄历现在早已不适用。加航冠名权便宜是因为当年多伦多枫叶冰球队计划另外选址盖自己的冰球馆，所以只用于篮球比赛的体育馆的冠名权卖不出高价；后来虽然变成了冰球队和篮球队共用的体育馆，但加拿大航空公司利用近水楼台的优势继续获得相对廉价的冠名权。

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名字本可以更好

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不过，夏普曼虽然认为枫叶银行赢得多伦多最知名的冰球和篮球体育馆的冠名权是不错的交易，但却不喜欢其选用的“枫叶银行体育馆”的名字，觉得用“枫叶之家” Scotia Place的名字更贴切、更朗朗上口，否则大家仍然愿意使用原来的Air Canada Centre的缩写名字ACC。

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不同声音

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不过也有专家不认为花巨资买下建筑物的冠名权会带来盈利增加的效果。美国Temple University经济学教授Michael Leeds的研究显示，与不买冠名权相比，买下知名体育馆的冠名权虽然不会带来亏损、但也不会带来盈利的增加。

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Michael Leeds教授认为，枫叶银行与其花这么多钱买下多伦多冰球、篮球体育馆的冠名权，还不如把这些钱随便花在什么广告和赞助项目上，那样会更有助于增加盈利。

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RCI with CBC

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