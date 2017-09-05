地球变暖：香蕉树在温哥华开花结果！

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据加拿大广播公司记者Chad Pawson报道，四年前在自家院子里种下香蕉树后，祖罗Antonio Zullo从来没有想过会吃到这棵树长出的香蕉，因为温哥华所处的不是热带、而是温带地区，他种下这棵香蕉树只是为了好看。

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每到冬天，祖罗都要给自己的香蕉树裹上保温层以便能让这热带植物安全过冬。

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Antonio Zullo 的香蕉树今年夏天开花结了果 © Nic Amaya/CBC

到今年夏天，祖罗的香蕉树已经长到2米高了，并开始开花结果。

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祖罗觉得地球可能真是变暖了，以至于热带植物香蕉树都能在温哥华这样的温带城市存活并开花结果。祖罗说今年温哥华的夏天就特别的热，如果再热一段时间，他就真能吃上自家院里香蕉树上长熟的香蕉了。

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“温哥华树种大全”一书的作者David Tracey说，两年前离温哥华几十公里的Abbotsford市一位居民家里的香蕉树也曾开花结果；随着地球变暖的进一步明显，今后像香蕉树这样的热带植物北进来到加拿大的事情会更多的出现。

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