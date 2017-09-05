反潮流难！埃德蒙顿咖啡店重新收小费

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据加拿大广播公司记者Nola Keeler报道，埃德蒙顿第一家无小费咖啡店 Café Linnea 不得不终止实行这一反潮流措施，从8月22日开始重新实行小费制度。

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该咖啡店在Facebook上发帖说，虽然仍然支持给雇员发放较高时薪以维持温饱生活这个概念，但在目前的市场环境下这个概念是难以变成现实的，所以不得不回归传统的工资加小费的制度，同时降低菜单标价；顾客付给餐桌服务生的小费将在服务员工和厨房员工中公平分配。

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实行无小费制度的Café Linnea去年还是皆大欢喜 © Supplied/Facebook

2016年7月，在埃德蒙顿119大街10932号的咖啡店Café Linnea独树一帜的开始实行给雇员较高小时工资、提高菜单标价、同时免除小费的措施。

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在Café Linnea工作一年的Theo Fox 透露说，他的小时工资是20加元，他喜欢没有小费但较高小时工资的制度，因为工资收入稳定、不会受顾客多少的影响。Theo Fox说他过去曾经在中高端餐馆工作过7年，那时收入的大部分来自小费 。

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阿尔伯塔大学商学院教授Kyle Murray认为，像取消小费这样的重大变革需要餐饮行业的协调行动，单靠一、两家餐馆是不行的；比如你的餐馆不收小费，但一盘煎蛋的价格比别家贵5块钱，许多顾客可能就不会来你的餐馆用餐，结果是你的餐馆就难乎为继。

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