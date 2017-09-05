新学期的新举措，从指路牌到封网站

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里贾纳大学在加拿大是原住民学生最多的大学之一。在新学期开始之际，学校在校园周边增设了新的路标。

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这些路标不仅仅是方便学生找到自己要去的教室和图书馆，还以原住民所熟知的传统植物标识出来，这些植物对萨斯喀彻温省的原住民来说是生活中重要的组成部分 。因此，这些路标上除了法语和英语，还使用了四种原住民的土著语言。

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里贾纳大学的在校生中，有近14％的学生是原住民。

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© Getty Images

加拿大多伦多的教育局是加拿大拥有最多学生的教育局。 在新学期开始之际，教育局董事会表示将继续阻止学生通过Wi-Fi上网访问某些应用程序和网站。包括社交网站Snapchat，图片网站Instagram和电影网站Netflix。

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教育局给出的理由是，这些网站在学生访问的网站中占到很大比例，大约占网络流量的20%。为了减轻网络的压力， 也为了孩子们在校期间集中精力在学习上， 所以屏蔽了这些网站。

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根据教师们的报告， 在屏蔽这些网站后面在学校联网的速度明显快多了。

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