加拿大工会运动新方向，争取全民药物免费

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在星期一的劳动节期间，加拿大的工会领袖们表达了对争取全民药物免费的关注。

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加拿大劳工大会在卡尔加里市区举办了一年一度的烧烤活动。卡尔加里地区劳工委员会主席亚历山大•谢瓦里（Alexander Shevalier）说：“无论是加拿大劳工大会，还是各地的分会，都在关注国家制定免费药物战略。因为现在约有350万加拿大人负担不起所需的药物。实现这一计划可能需要十年甚至二十年的时间。但这是一个重要的问题，应该成为关注的重点”。

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多项研究显示，加拿大人在购买处方药的数量上仅次于美国，排在世界第二位。因为虽然加拿大拥有全民免费医疗系统，但没有全民免费药物体系。。

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参加烧烤活动的阿尔伯塔省总理雷切尔·诺利（Rachel Notley）则表示，各省也在向联邦政府提出这个问题。她说：“我们知道，药物治疗是我们医疗体系的很大一部分，目前主要是依靠购买保险。这件事不是一件小事情，需要联邦政府的介入”。

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萨斯克彻温省是全国最早实施全民公费医疗的省份。该省的劳工领袖试图推动全省范围的免费药物计划。

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萨斯卡通地区劳工委员会代理主席唐•麦克唐纳（Don MacDonald）说：“在萨斯喀彻温省，大约有17万工人的医疗保险不包括免费药物。他们有时不得不在付房租或买食物还是买药物之间做出选择”。

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萨斯喀彻温省劳工联合会主席拉里·胡奇（Larry Hubich）说，这是因为面对经济衰退，政府在新一年的预算中要求工会同意削减3.5％的工资。我已经在工会工作40年了，从没有看到过政府试图从工人身上下手解决经济困难”。

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