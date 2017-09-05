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不列颠·哥伦比亚省教师工会告倒了政府，初步结果开始显现

作者 亚明 | china@rcinet.ca
星期二 5 九月, 2017 , 暂无评论 ↓

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新的学期开始了。不列颠·哥伦比亚省（BC省）的中小学今年将有很大的改变，也面临着前所未有的问题。由于教师工会在班级规模上状告省政府，并赢得了诉讼，该省中小学的班级规模缩小，对教师的需求大增。以至于暑假前和假期中已经新雇了上千名教师，仍然远远不够，而且省政府的教育开支也在不断增加。

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省教育厅厅长罗布·弗莱明（Rob Fleming）说， 全省有60多万学生，上届政府与教师工会的劳资纠纷导致新民主党政府要面对缩小班级规模后，招聘大量新教师。“这可能是几十年来最大规模的招聘教师了，包括一些特殊教育的教职”。

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最高法院裁定将班级规模恢复到2002年的水平

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BC省教师工会与省政府之间就班级规模的争执已经持续了10多年。2002年， 当时上台执政的自由党政府在省议会通过法案的形式与教师工会签署了三年的劳资协议，其中包含工会从那以后不能再把学生班级规模和工资增长率作为谈判条件。省教师工会随后向省高等法院提起诉讼，要求推翻这些条款， 教师工资在3年内增加7.5%。教师工会还在2005年10月组织了近一个月的罢工。

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BC省教师联合会成员与律师庆祝联邦高等法院裁决 © Twitter/Irene Lanzinger

2011年，省高等法院做出了有利于教师工会的裁决， 省政府则向上诉法院提出上诉。省议会则在2012年再次通过类似的22号法案。

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2015年省上诉法院做出有利于省政府的裁决。教师工会则上诉到加拿大联邦最高法院。去年11月，最高法院九名大法官以7：2的表决结果支持教师工会的上诉，同意他们要求省政府将学校班级规模恢复到2002年的水平。例如学前班不能超过20人。

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学教育的大学毕业生就业机会大大增加

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由于一下子要增聘3千多名教师，全省各地从上个学期开始都在争取填补数百个教学职位。

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西蒙·菲沙大学教育系一位教授弥尔顿·麦克拉伦（Milton McClaren）说： “这次的招聘规模相当大，是过去多少年来不曾有过的。以前教育系的毕业生都是很难找到工作，即使能被聘用的，也大多数是半职工作，学校需要时才打电话找他们去替班。这次高等法院的裁决，能使他们中的大多数得到永久性的工作职位”。

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但他同时也指出，由于多年来教育系的毕业生难找工作，报读教育系的学生已经严重缩水。所以，在本省范围内很难找到那么多有资格的教师，许多地区还把搜寻新教师的范围扩大到了其他省，例如素里地区派人到魁北克省寻找法语课教师，而威廉姆斯湖学区则到安大略省寻找英文教师。

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© CBC/iStock

但麦克拉伦教授认为这不太容易，因为BC省对教师有非常高的标准， 不是外省大学生容易达到的。

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恢复班级人数需要付出巨大代价

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麦克拉伦教授还说，班级规模缩小了可能是好事，尤其是对那些需要特殊照顾的学生来说，但这需要巨大的经费来源，因此他担心这很难持续下去。“也许现在对教师工会和学生来说是一个蜜月期，随之而来的将是经费大幅度增长带来的压力”。

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在去年11月联邦最高法院作出裁决之后，当时的自由党政府就开始做准备，拨款5千万加元用于增聘1千名教师。可实际需要新增加教师达3，500多名。到新学期开学了仍没有招到足够的教师。

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教师联合会的主席格伦·汉斯曼（Glen Hansman）说：“外联是需要，但也必须有足够吸引人的条件，让人们愿意来这里工作，并愿意留下来”。他说：“我们一直在向省政府建议为愿意来当教师的大学毕业生提供学生贷款宽免计划，并为他们报销搬家的费用”。

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他说，加拿大很多大学毕业生都背着巨大的学生贷款债务，所以如果不列颠哥伦比亚省愿意帮他们还贷款，帮他们找到居住的地方，那就会非常有吸引力”。

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这位工会主席的主意听起来不错，可他没说、也不管钱从哪里来。本来缩小了班级之后，要多聘用3000多名教师，省政府已经要为多支出两亿多元的教育经费发愁，哪里还有钱为雇新教师帮他们还贷款，报销搬家费。

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BC省政府方面实际上已经投入一些资金来吸引教师到该省工作。省教育厅上个月表示，他们正在为农村和偏远学区创建一项可持续发展基金， 数额200万加元，其中包括向愿意到农村地区执教的教师给予激励措施，以及在省外的招聘计划。

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星期二，省教师联合会正与新上台的新民主党政府开会，讨论如何吸引到更多的教师。收听

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