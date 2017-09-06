胎盘是该吃还是不该吃？

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吃胎盘曾经在中国红火过。近年来北美的美国和加拿大似乎也兴起了吃胎盘的小热潮，不过与当年中国的区别是，不是吃别人的胎盘、而是产妇吃自己的胎盘。

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网红热捧胎盘

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网红卡戴珊生吃胎盘 © CBC

美国网红卡戴珊甚至在社交媒体上公开说她在生下孩子后生吃了自己体内排出的胎盘。

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加拿大年轻母亲萨曼莎说她没敢生吃胎盘，而是把自己体内排出的胎盘交给有多年经验的人制作成胎盘丸当补药吃。

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但医学界一些专家指出，没有证据显示吃胎盘会对身体有好处，而且目前对胎盘丸制作的生意严重缺乏监管；如果对胎盘处理不当、吃胎盘会对身体有害，不但导致产妇患病、而且会通过哺乳让自己的婴儿染病。

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据加拿大广播公司报道，许多刚刚生完孩子的女性说，吃了自己体内排出的胎盘后她们的身心健康得到了改善。

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多伦多西奈山医院的妇产科医生Dr. Amanda Selk © CBC

医生的告诫

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加拿大多伦多西奈山医院的妇产科医生阿曼达.塞尔克Dr. Amanda Selk说，那些吃过自己胎盘的产妇确实告诉她，吃了胎盘后感觉好了、体内荷尔蒙平衡了、精力也旺盛了、甚至在奶水过多的情况下还会减少奶水分泌量。不过塞尔克医生指出，这完全有可能是心理作用而不是吃胎盘的结果，医学界到目前为止在这方面还没有什么可靠的研究证明吃胎盘的好处或坏处。

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塞尔克医生指出，医学界现在还不能确定吃胎盘是安全的，也不知道应该把胎盘加温到至少多少度才可以安全食用；实际上已经有报道说吃胎盘可能会给身体健康带来负面影响。

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胎盘是废还是宝没有定论 © CBC

CDC的报告

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美国疾病控制和预防中心不久前发表报告说，俄勒冈州一位婴儿发生B组链球菌感染，导致呼吸系统问题，不得不被留院治疗11天；其母亲被发现是B组链球菌的带菌者，不过她本人没有患病的症状。

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该报告的作者布赛尔医生Dr. Genevieve Buser指出，婴儿的出生和胎盘的排出都走的是同一个产道，所以婴儿在出生时感染了B组链球菌、胎盘也同样会感染B组链球菌；如果母亲吃了未经充分煮熟和消毒的胎盘，则会在体内维持较高的B组链球菌浓度，会极大提高婴儿再次感染B组链球菌的机会。

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事实上对上述感染B组链球菌的婴儿母亲吃的胎盘丸的测试显示，在该胎盘丸制作完成三个星期之后，胎盘丸里仍然有活跃的B组链球菌，这些B组链球菌与该婴儿体内发现的B组链球菌一模一样。

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布赛尔医生告诫说，如果待产的女性计划在产后吃掉自己体内排出的胎盘，则一定要与自己的妇产科医生进行咨询，了解吃胎盘会带来的健康风险；吃胎盘除了有细菌污染的风险之外还有带来荷尔蒙紊乱的问题，因为胎盘里的荷尔蒙含量极高。

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司徒瓦特从8年前开始提供把胎盘制成胎盘丸的服务 © CBC

胎盘丸

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加拿大卫生部的专家指出，如果胎盘丸被上市销售则属于药品范畴，需要受到监管；但加拿大卫生部到目前为止还没有收到任何要求上市销售胎盘丸的申请。加拿大卫生部还告诫说，消费者如果请人制作胎盘丸一定要小心健康风险。

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加拿大卡尔加里市的司徒瓦特Susan Stewart女士从8年前开始为产妇提供把胎盘煮熟、烤干后制作成胎盘丸的服务，每个胎盘收费230到260加元。由于不是把胎盘丸销售给公众，司徒瓦特的服务不属于制造上市销售的药物。

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司徒瓦特相信，吃了自己体内排出的胎盘有助于加强母亲和孩子之间的感情纽带；不过安全制作胎盘丸不是随便什么人都可以干的事情。

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加拿大多伦多西奈山医院的妇产科医生阿曼达.塞尔克则告诫说，新生婴儿母亲吃胎盘的风险可能会远远大于吃胎盘的好处。

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RCI with CBC

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