加拿大西部天空的火球是咋回事？

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加拿大广播公司报道说，成百上千的阿尔伯塔省和不列颠哥伦比亚省居民星期一晚上看到天空中出现的大火球。

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不明就里的居民们把拍下来的视频、相片发到社交网站上询问他人是怎么回事，有的居民还打电话向警方报告。



目击者说，天空中的燃烧物体先是呈现吓人的绿色、然后在快降落到地平线时变成橘红色。

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加拿大广播公司也收到好几封目击者发来的电子邮件，说他们在晚上10点14分左右不但看到了天空中的火球，而且听到巨大的爆炸声响，似乎高层建筑都摇晃了。

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加拿大温哥华UBC大学研究天文的教授Jaymie Matthews说，星期一晚上加拿大西部天空出现的火球不过是流星高速进入地球大气层时燃烧爆炸的结果，没有任何危险，甚至不会引起地面的火灾；因为流星即便没有在大气层完全焚毁、坠落到地面时温度已经不高、不会引起地面的火灾。

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Jaymie Matthews教授指出，进入大气层后起火爆炸的流星每天会有好几个，只不过大部分发生在白天和海洋上空，人们看不到。而星期一晚上这一次不但发生在加拿大西部地区，而且又是长周末的夜晚，还是睡觉前的时间，所以有不少人看到了这一景色。

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