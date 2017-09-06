小心了：在这条河钓上鱼别吃鱼头

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加拿大广播公司记者报道Susan Noakes说，美国布法罗大学和泰国两所大学的研究人员对加拿大尼亚加拉河里的淡水鱼进行了研究后发现，人类服用的抗抑郁药在尼亚加拉河流域至少10种淡水鱼的大脑里不但有较高的浓度，而且其浓度要高出尼亚加拉河水中抗抑郁药物浓度的好几倍。

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尼亚加拉河流域淡水鱼鱼头里抗抑郁药物含量高 © Daniel Miller/Associated Press

这10种淡水鱼中有好几种鲈鱼；鲈鱼是华人喜欢吃的淡水鱼。

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在鲈鱼大脑中发现的抗抑郁药物包括Zoloft, Celexa, Prozac 和Sarafem ，这几种抗抑郁药物近年来在美国和加拿大是使用量快速增加的处方药。

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研究显示美国人近年来抗抑郁药物的用量增加了65%。

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其他的研究已经发现，受到抗抑郁药物影响的鱼类会改变行为和进食习惯，甚至会对附近的天敌失去警觉。

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研究人员认为，只要不吃淡水鱼的脑子，则淡水鱼大脑中积存的抗抑郁药物就不会对人造成负面影响。不过研究人员担心的是，高浓度的抗抑郁药物积存在淡水鱼的大脑会危及鲈鱼等淡水鱼的生存、进而影响到加拿大和美国五大湖水系的生态平衡。

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